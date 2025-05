Pierwsza ze spółek tworzy VGuard – niewielkie urządzenie, które stymuluje nerw błędny impulsami elektrycznymi. Taka stymulacja pobudza obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i koncentrację, co w przeprowadzonym przez spółkę eksperymencie medycznym doprowadziło do znaczącej poprawy stanu pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera oraz demencję. Pieniądze z Hard2beat pozwolą dokończyć badania kliniczne i zdobyć europejski znak CE oraz wesprą Neuromedical w ekspansji w USA.

Z kolei Defguard to platforma cyberbezpieczeństwa typu open-source – umożliwia firmom pełną kontrolę nad dostępem do infrastruktury IT.

Ale na tym nie koniec, bo Hard2beat zapowiada kolejne transakcje. – W tej chwili prowadzimy zaawansowane rozmowy z dwiema kolejnymi spółkami i przyglądamy się następnym projektom. Naszym celem jest, by do końca roku zamknąć co najmniej pięć nowych inwestycji – zapowiada Maciej Frankowicz, partner funduszu.