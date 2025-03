Średnia wieku aut z importu to 12 lat

Nawet co trzeci sprowadzany z zagranicy używany samochód może mieć cofnięty licznik – ostrzega firma autoDNA zajmująca się dostarczaniem raportów o historii pojazdów. Oznaczałoby to, że co roku do Polski może trafiać blisko 300 tys. aut ze zmanipulowanym drogomierzem. Tymczasem przy liczniku cofniętym o 100 tys. kilometrów utrata wartości dla kupującego takie auto miałaby sięgać od kilku do kilkudziesięciu tys. zł w zależności od marki i modelu samochodu. Przykładowo dla liczącego od roku do trzech lat Audi A4 z benzynowym silnikiem strata przekracza 28,9 tys. zł. W przypadku dziewięcioletniego Volkswagena Golfa to ponad 13,5 tys. zł, natomiast kupujący „odchudzone” o 100 tys. km 13-letnie BMW traci na oszustwie sprzedającego 7,5 tys. zł – wynika z analiz autoDNA.

Foto: Tomasz Sitarski

Największe straty finansowe ponoszą kupujący samochody młode wiekiem, zwłaszcza kilkuletnie. Nieuczciwemu handlarzowi najbardziej opłaca się cofnąć licznik w przypadku samochodów używanych mających do ośmiu, maksymalnie 12 lat. W przypadku samochodów przynajmniej kilkunastoletnich utrata wartości, a więc potencjalne korzyści sprzedającego, są już znacznie mniejsze.

Popularne auta najwięcej tracą

Według danych autoDNA cofanie liczników odbija się zwłaszcza na wartości popularnych samochodów kompaktowych. Przykładowo maksymalnie trzyletni benzynowy Golf, w którym licznik cofnięto o 25 tys. km, traci na wartości prawie 12 tys. zł., podczas gdy Audi Q5 z silnikiem Diesla niespełna 1,7 tys. zł. Z kolei kiedy kupujący liczącego od pięciu do ośmiu lat Forda Focusa przy takim samym cofnięciu licznika traci 6,5 tys. zł, to utrata wartości podobnego wieku Opla Insignii wynosi zaledwie 613 zł.

Ocenia się, że samochody z silnikami benzynowymi zwykle pokonują 15–20 tys. km rocznie, a te z silnikami wysokoprężnymi – 30–60 tys. km. Oznacza to, że np. dziesięcioletnie auto z jednostką benzynową powinno mieć co najmniej 150 tys. km przebiegu, a z silnikiem Diesla – przynajmniej 300 tys. km. Natomiast cofnięcie licznika nawet o tę drugą wartość wcale nie należy do rzadkości.