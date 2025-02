Komisja Europejska luzuje przepisy ESG - czy nie jest za późno?

Donald Trump zapowiada nowe cła na UE – 25% na import

Prezydent USA Donald Trump ogłosił plany wprowadzenia 25% ceł na produkty importowane z Unii Europejskiej. W jego ocenie, UE nakłada bariery na amerykańskie towary, wykorzystując USA w międzynarodowej wymianie handlowej. Choć Trump nie podał jeszcze konkretnej daty wejścia ceł w życie, wielu analityków spodziewa się ich szybkiej implementacji.

Ekonomiści ostrzegają, że nowe taryfy mogą doprowadzić do eskalacji wojny handlowej między UE a USA. Bruksela może odpowiedzieć własnymi środkami odwetowymi, wprowadzając cła na amerykańskie produkty, co negatywnie wpłynęłoby na wzajemne relacje handlowe. Podobna sytuacja miała miejsce w 2018 roku, kiedy administracja Trumpa nałożyła cła na stal i aluminium, a UE odpowiedziała taryfami na amerykańskie towary rolne i przemysłowe.

Inne ważne wydarzenia gospodarcze

Rynek chwilówek w Polsce odnotował w styczniu wzrost o 36% rok do roku, co budzi obawy o zadłużenie gospodarstw domowych. UOKiK nałożył w ubiegłym roku kary w wysokości 937 mln złotych, co pokazuje, że instytucja aktywnie egzekwuje przepisy ochrony konsumentów. W sektorze energetycznym doszło do przełomu – czeski gigant CEZ wygrał sprawę z Gazpromem przed trybunałem arbitrażowym, co zmusi rosyjski koncern do zapłaty ponad miliarda koron czeskich.

Tymczasem Bundesbank, po raz pierwszy od 1979 roku, zanotował stratę w wysokości 19,2 miliarda euro. To kolejny sygnał, że niemiecka gospodarka zmaga się z problemami, wynikającymi m.in. z wysokiej inflacji i spowolnienia koniunktury. Na arenie międzynarodowej uwagę przyciąga wizyta Wołodymyra Zełenskiego w USA. Prezydent Ukrainy ma spotkać się z Donaldem Trumpem, by sfinalizować porozumienie dotyczące dostępu USA do ukraińskich złóż minerałów ziem rzadkich.