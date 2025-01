Producent gier zaatakowany przez hakerów. Skasowali jego stronę www

"Zdobyliśmy dostęp do systemów Big Cheese Studio, w tym do wszystkich kodów gier i danych wrażliwych" – mieli napisać hakerzy. Podkreślają oni też, że skala włamania jest ogromna, a konsekwencje mogą być katastrofalne ze względu na naruszenie danych osobowych. Podlega to rozporządzeniu RODO, co oznacza możliwość nałożenia kary finansowej w wysokości do 20 mln euro lub 4 proc. rocznego globalnego przychodu.

"Z powodu poważnego naruszenia bezpieczeństwa i wyrządzonych szkód spodziewamy się natychmiastowej ugody w wysokości 100 tys. zł" – mieli napisać hakerzy. Grożą, że każde opóźnienie zwiększy ryzyko dalszej eksploatacji skradzionych danych i pogłębi potencjalne straty i szkody.

„Adres portfela kryptowalutowego będzie monitorowany przez następne 5 dni roboczych. Jeśli kwota podana powyżej nie zostanie zapłacona, skradzione dane zostaną upublicznione, a kod źródłowy gry, a także dane klientów, pracowników i inwestorów, zostaną sprzedane lub udostępnione stronom trzecim. Wszystkie dane, w tym dane osobowe, zostaną nieodwracalnie ujawnione" – mieli napisać hakerzy.