Orban blokuje przedłużenie sankcji na Rosję

Premier Węgier Viktor Orbán sprzeciwia się przedłużeniu unijnych sankcji na Rosję, argumentując, że szkodzą one europejskiej gospodarce. Sankcje wygasają 31 stycznia, a do ich przedłużenia wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich państw UE. Orbán prawdopodobnie chce wykorzystać tę sytuację do odblokowania zamrożonych przez UE środków z węgierskiego KPO.