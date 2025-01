Materiał powstał we współpracy z firmą Warta

Spersonalizowana terapia onkologiczna wykorzystuje bardzo zaawansowane badanie genetyczne, które pozwala wskazać unikalne dla każdego guza mutacje genetyczne. Na podstawie wyniku tego badania powstaje spersonalizowany plan leczenia. dopasowany do konkretnego przypadku nowotworu.

W ramach ubezpieczenia Leczenia za granicą Plus dostępnego od teraz w ofercie Warty zostaje on przygotowany przez radę medyczną złożoną z międzynarodowego zespołu onkologów, patologów i ekspertów ds. genetyki. Pozwala to na dobór najskuteczniejszego leczenia, uniknięcie nieefektywnych terapii i ich skutków ubocznych. Dzięki temu badaniu genetycznemu wiadomo też, jakie jest ryzyko, że komórki nowotworowe będą charakteryzować się opornością przy zastosowaniu określonych terapii. Ta wiedza pozwala zaoszczędzić pacjentowi czas, który jest tak ważny w walce o powrót do zdrowia.

Zastosowanie spersonalizowanej terapii onkologicznej, określanej też mianem medycyny precyzyjnej, przy niektórych typach nowotworów, m.in. raka piersi, jelita grubego czy niedrobnokomórkowym płuca, daje szansę na nawet kilkukrotne wydłużenie przeżycia pacjenta. – To szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że to właśnie te nowotwory wśród Polek i Polaków występują najczęściej – przekonuje Warta. – Odejście od schematycznego leczenia na rzecz spersonalizowanej terapii onkologicznej (medycyny precyzyjnej) jest więc przyszłością medycyny i terapii onkologicznych. A już teraz jest ona dostępna dla klientów Warty – podkreśla ubezpieczyciel.

Medycyna precyzyjna dostępna jest w określonych przypadkach medycznych, np. gdy nowotwór jest w III lub IV stadium zaawansowania lub jeśli dotychczas stosowana metoda leczenia onkologicznego nie przyniosła rezultatów.

Spersonalizowana terapia

W naszym kraju dostęp do medycyny precyzyjnej w ramach publicznej służby zdrowia jest niestety bardzo ograniczony. Dzieje się tak między innymi z powodu niskich nakładów na diagnostykę molekularną (medycynę precyzyjną), które sięgają zaledwie 0,5 proc. nakładów na leczenie nowotworów w Polsce, braku certyfikowanych laboratoriów i pracowni wykonujących te zaawansowane badania genetyczne, braku standardu odczytu badania, czyli powiązania wyniku z predykcją w konkretnej sytuacji klinicznej i wreszcie braku wiedzy personelu medycznego i świadczeniodawców o dostępnych metodach diagnostyki molekularnej i możliwościach ich rozliczenia z NFZ.

Na to nakłada się jeszcze nieefektywny sposób wdrażania nowych świadczeń gwarantowanych. Pacjentom nie sprzyja także czas wprowadzania nowych terapii do użytku w Polsce.

Taki proces trwa u nas ponad dwa lata. Dla porównania w Niemczech trwa to tylko ok. 4 miesięcy.

W tej sytuacji z pomocą przychodzi Warta. Leczenie za granicą Plus dostępne w jej ofercie nie tylko spersonalizowana terapia onkologiczna. Zakres pomocy obejmuje także organizację i pokrycie kosztów leczenia, podróży i zakwaterowania. Do tego dochodzi możliwość leczenia przez udział w badaniach klinicznych. Warta znajdzie te najbardziej odpowiednie, dostarczy informacji o zapisach oraz zorganizuje i sfinansuje podróż oraz zakwaterowanie. A jeśli wyniki badania genetycznego nowotworu pacjenta wykażą, że jest on dziedziczny, ubezpieczyciel zaoferuje też badania genetyczne dla rodziny. Dzięki temu najbliżsi pacjenta zdobędą informację na temat tego czy są narażeni na zachorowanie na dany rodzaj nowotworu. Jeśli tak, może w pełni świadomie wykonywać badania profilaktyczne, aby ewentualne zachorowanie wykryć jak najwcześniej, zwiększając w ten sposób kilkukrotnie szansę na powrót do zdrowia.

Koszty leczenia w wysokości do 2 mln euro pokrywa Warta. Oprócz tego finansuje zakwaterowanie osoby bliskiej, „kieszonkowe” na czas pobytu za granicą, koszty zakupu niezbędnych leków i kontroli lekarskich po powrocie do zdrowia. Tymczasem osoby, które korzystają z leczenia w ramach publicznej służby zdrowia w Polsce, wszystkie te koszty muszą pokryć z własnej kieszeni. Często muszą zapłacić także za terapię. W Polsce w pełni refundowane są tylko 44 ze 139 dostępnych metod leczenia nowotworów.

Nie tylko onkologia

Ubezpieczenie Leczenie za granicą Plus, które oferuje spersonalizowaną terapię onkologiczną, jest dostępne dla klientów indywidualnych Warty. Ochroną można objąć również swoich bliskich, małżonka lub partnera, dziecko. Ubezpieczenie to zapewnia im opiekę medyczną na najwyższym poziomie w klinikach na całym świecie, na przykład w USA czy Szwajcarii, w razie choroby nowotworowej, konieczności przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej lub neurochirurgicznej czy przeszczepu. Polisa daje przy tym możliwość leczenia w klinikach zagranicznych specjalizujących się w danym przypadku medycznym. Obejmuje organizację całego procesu oraz pomoc osobistego opiekuna, co pacjentowi pozwala skupić się wyłącznie na leczeniu, a także drugą opinię medyczną na temat stanu zdrowia oraz plan leczenia bez tracenia czasu na weryfikację diagnozy czy dostępnych metod leczenia na własną rękę.

Także tu Warta zorganizuje wyjazd i leczenie oraz pokryje ich koszty do 2 mln euro. Zapewni też wsparcie w całym procesie leczenia, nawet do trzech lat od jego rozpoczęcia. W jej zakresie mieści się też kontrola stanu zdrowia pacjenta po zakończeniu leczenia i powrocie do kraju.

