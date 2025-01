Na stole 16. pakiet sankcji przeciwko Rosji. Mocno uderzy w aluminium i LNG

To ostatnie już jednak mocno uderzyło w rosyjskich producentów rur stalowych. Do końca 2024 r. eksport rur o dużej średnicy z Rosji zmniejszył się ponad czterokrotnie, napisała gazeta „Wiedomosti”. Według tej publikacji, w 2023 r. eksport rur stalowych wyniósł 436 tys. ton, natomiast w 2024 r., na tle „trudnej sytuacji geopolitycznej”, liczba ta spadła poniżej 100 tys. ton.

W latach 2022–2023 kraje europejskie nałożyły surowe sankcje na dostawy wyrobów metalowych z Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę. Ograniczenia w eksporcie objęły 200 tys. ton wyrobów rurowych i 700 tys. ton przekrojów stalowych. Wielka Brytania nałożyła również ograniczenia na import z Rosji. Od marca 2023 r. Stany Zjednoczone nałożyły 70-procentowe cła zaporowe na metale z Rosji. Ponadto w kwietniu 2024 r. Departament Skarbu USA zakazał importu do kraju aluminium, miedzi i niklu pochodzących z Rosji. Brytyjskie władze finansowe zauważyły, że sankcje te wpłyną na import metali z Rosji o wartości 40 miliardów dolarów.

Według Trade Data Monitor, od stycznia do października 2024 r. kraje UE zaimportowały z Rosji około 130 tys. ton aluminium, co stanowi 6 proc. całkowitej podaży wynoszącej 2,2 mln ton. Dla porównania: w tych samych okresach w 2023 i 2022 roku wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 11 proc. i 19 proc. W obliczu spadku eksportu do UE największy na świecie producent aluminium – koncern Rusal Olega Deripaski – zwrócił się do Kremla o doraźne wsparcie.

UE spodziewa się wprowadzenia nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji najpóźniej w trzecią rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, tj. 24 lutego.