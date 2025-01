Polski paszport mocniejszy od amerykańskiego. Najnowszy ranking

Firma konsultingowa Henley & Partners co pół roku sprawdza moc narodowych paszportów. Opublikowany najnowszy Global Passport Ranking 2025 klasyfikuje kraje według liczby miejsc docelowych, do których ich obywatele mogą się udać bez konieczności posiadania wizy.

Indeks bazuje na danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). Analitycy firmy przebadali paszporty ze 199 krajów i 227 miejsc docelowych.

Singapur na czele rankingu mocy paszportów, ale Polska też wysoko

Najsilniejszy paszport posiada Singapur, którego obywatele mogą podróżować do 195 państw bez wizy. Drugie miejsce zajęła Japonia (193), a trzecie – z liczbą 192 kierunków – przypadło sześciu krajom: Finlandii, Francji, Niemcom, Włochom, Korei Południowej i Hiszpanii.

Polski paszport wraz z maltańskim i kanadyjskim jest na 7. pozycji. Wjeżdżamy bez wiz do 188 krajów. To lepiej niż obywatele Czech, Węgier, Estonii, Litwy, Łotwy, Bułgarii czy Monako. Lepiej również niż posiadacze paszportu amerykańskiego, którzy bez wizy wjadą do 186 państw. W Europie wizy wymagają od Polaków jedynie Azerbejdżan i Rosja (choć stowarzyszona z nią Białoruś wpuszcza obywateli RP bez wizy). Ukraina zajmuje 30 pozycję. Bez wizy wpuszcza Ukraińców 148 krajów.