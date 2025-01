Stany Zjednoczone wiele razy powiększały swoje terytorium za pośrednictwem zakupu terenów od innych krajów. Najbardziej znaną tego typu transakcją było kupno w 1867 roku Alaski od Rosji. Stany Zjednoczone za obszar o powierzchni ok. 1,5 miliona km kw. zapłaciły 7,2 miliona dolarów. Kwota ta stanowi obecnie równowartość ok. 153 milionów dolarów. Można wyliczyć ją za pomocą kalkulatora dostępnego w serwisie Measuring Worth. Serwis ten prowadzony jest przez Economic History Association i umożliwia przeliczanie wartości nabywczej pieniądza w czasie.

Terytoria kupione przez USA: Ile kosztowały?

Alaska to tylko jeden z wielu kupionych przez Stany Zjednoczone obszarów. Część z nich nabyły one już wcześniej. W 1803 roku kupiły od Francji znaczny obszar Luizjany rozciągający się od rzeki Missisipi do Gór Skalistych o łącznej powierzchni ok. 2,14 milionów km kw. Zapłaciły za niego 15 milionów dolarów, co obecnie dałoby kwotę ok. 417 milionów dolarów (według Measuring Worth).

Z kolei w 1819 roku odkupiły od Hiszpanii Florydę za 5 milionów dolarów. Kwota ta obecnie odpowiada ok. 124 milionom dolarów (według Measuring Worth). W 1848 roku natomiast kupiły od Meksyku obszar Kalifornii, Nevady i Utah, a także część dzisiejszej Arizony, Nowego Meksyku, Kolorado i Wyoming. Za teren ten o powierzchni ok. 1,35 miliona km kw. zapłaciły 15 milionów dolarów (obecnie ok. 597 milionów dolarów, według Measuring Worth).

Inną znaną transakcją był zakup Wysp Dziewiczych o powierzchni ok. 350 km kw. USA kupiły je w 1917 roku od Danii za 25 milionów dolarów w złocie, co dziś – jak wylicza serwis Forbes – odpowiada ok. 674 milionom dolarów.