W poniedziałek szef Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel i przedstawiciele Huty Stalowa Wola, która wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podpisali dwie umowy. Pierwsza dotyczy zakupu 96 haubic samobieżnych Krab oraz ponad 50 wozów dowodzenia, dowódczo-sztabowych, amunicyjnych i warsztatów remontu uzbrojenia i elektroniki. Wartość tej umowy to ok. 9 mld zł, a zamówienie ma zostać zrealizowane do końca 2029 r. Z kolei za ponad 250 wozów towarzyszących armatohaubicom K9 resort obrony zapłaci ok. 8 mld zł. Dostawy mają być zrealizowane w latach 2027-2028.

– To wielka chwila. To wielki kontrakt dla całej Polski. To wielki prezent dla Wojska Polskiego od polskiego przemysłu zbrojeniowego – mówił podczas podpisania tych umów wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. – Taki kontrakt do dziesiątki tysięcy miejsc pracy. To cała masa firm, które towarzyszą w produkcji uzbrojenia. To wszystko jest możliwe dzięki naszym rodakom, podatnikom. Bardzo za to dziękuję. Dzięki Polakom możemy realizować transformację naszej armii – dodawał polityk. Po realizacji tego zamówienia Wojsko Polskie będzie miało w służbie ok. 250 armatohaubic Krab.

17 mld zł dla HSW

Obie umowy, które zawarła dziś HSW, są warte ok. 17 mld zł i jeśli spojrzymy na nie jako całość, to jest to największy kontrakt, jaki polska zbrojeniówka podpisała po 1989 r. i który zrealizuje prawie w całości samodzielnie. Właśnie kluczowe jest to, że w tym wypadku faktycznie ta praca w większości zostanie wykonana w polskim przemyśle, nie jest tu zakładany duży wkład partnerów zagranicznych, jak choćby w przypadku części umów na program przeciwrakietowy i przeciwlotniczy Narew.