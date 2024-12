Co się dzieje z moralnością finansową Polaków?

Dlatego jako Grupa BIK mocno akcentujemy konieczność właściwej komunikacji z rynkiem, a we współpracy z operatorami BNPL nakłaniamy do odpowiedniego raportowania do BIK-u, żeby z płatności odroczonych korzystali wiarygodni klienci. W przypadku niektórych firm to poniżej 1 proc. Walczymy jednak o to, by do BIK-u raportowali wszyscy, którzy działają na tym rynku i oferują inne formy pożyczania niż kredyt konsumencki, a z tym bywa różnie. Liczę jednak, że odpowiednie urzędy będą bacznie obserwować ten rynek.

Warto przy tym nadmienić, że obecnie raportowane transakcje BNPL charakteryzują się bardzo dobrą jakością, lepszą niż kredyty ratalne. Udział transakcji BNPL z ostatnich 12 miesięcy, które zostały spłacone w okresie bezodsetkowym, wyniósł prawie 80 proc.

A jak wygląda w tym roku rejestr dłużników BIG InfoMonitor? Z uwagi na trudniejszą koniunkturę trafia tam więcej Polaków?

Na razie mówiłem o jasnych stronach finansowych Polaków, że kredyty się dobrze sprzedają i dosyć dobrze się spłacają. Ale jeśli chodzi o zaległości w spłacie zadłużenia, to problem cały czas jest.

Kłopoty z terminowym regulowaniem płatności ma już 2,6 mln osób i to tempo zaległego zadłużania się Polaków dosyć szybko zaczęło rosnąć, dochodząc do 86,5 mld zł (zaległe zadłużenia to takie, gdy termin płatności minął o co najmniej 30 dni i wynosi co najmniej 200 zł w przypadku konsumentów – red.). W ciągu roku przeterminowane zadłużenie urosło prawie o 3 mld zł. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że tempo przyrostu problemów ze spłatą zobowiązań Polaków wyhamowało w tym roku, bo jeszcze w poprzednim notowaliśmy wzrost o 6,6 mld zł (8,4 proc.), przy jednoczesnym skoku liczby dłużników o 20 tys. (0,8 proc.) do 2,7 mln osób. Obecnie, mimo że łączny zaległy dług osiągnął na koniec września rekordową wartość w naszych bazach, niesolidnych dłużników ubyło o około 117 tys. osób. Dodatkowo zmniejszyła się też liczba osób, które mają jednocześnie zaległości kredytowe i pozakredytowe. Co to oznacza? Że osoby, którym nagromadziło się problemów, mają nadal duży problem, żeby się z nich wydostać. Obserwujemy to, patrząc na bazę opóźnień w spłacie zobowiązań kredytowych i pozakredytowych, czyli BIK i Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor. Jednocześnie bardzo duża część naszego rejestru to długi do 5 tys. zł. Teoretycznie więc takie zobowiązania powinny być łatwe do spłacenia, jednak dłużnicy przeciągają spłatę, może to trochę ignorują, może się nauczyli w ten sposób funkcjonować.

Z którą grupą dłużników jest najwięcej problemów?