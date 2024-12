Sześć lat. Tyle minęło od podpisania przez Inspektorat Uzbrojenia wartej prawie 800 mln zł umowy na osiem systemów bezzałogowych statków powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu ORLIK. W sumie miało to być 40 bezzałogowców. Dostawy zaplanowano na lata 2021–2023. „Konsorcjum składające się z PGZ S.A., WZL nr 2 oraz PIT-RADWAR zaoferowało Siłom Zbrojnym RP zaprojektowany od podstaw i wyprodukowany w Polsce system PGZ-19R” – czytamy w komunikacie z 2018 r.

Reklama

Czytaj więcej Biznes MON przyznaje: W tym roku na obronność trafi o 20 mld zł mniej niż zakładano Wiceminister Paweł Bejda zapowiedział, że w tym roku wydatki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych sięgną nieco ponad 60 proc. planu. To oznacza, że na obronność wydamy ok. 20 mld zł mniej niż planowano i będzie to mniej niż 4 proc. PKB.

Dla przypomnienia: mamy grudzień 2024 r. Tymczasem na poniedziałkowej konferencji prasowej gen. Artur Kuptel stwierdził, że „będziemy rozmawiać o dostawach bezzałogowców BSP Orlik w przyszłym roku”. To oznacza, że sześć lat po zawarciu tej umowy do Sił Zbrojnych wciąż nie trafił nawet jeden z zamówionych egzemplarzy i nie wiadomo, kiedy to się może wydarzyć.

Co poszło nie tak? Z jednej strony, kontrakt został przyznany bez przetargu po to, by ominąć prywatną konkurencję, i zadania podjęły się firmy, które nie miały dużego doświadczenia w produkcji latających bezzałogowców. Wydaje się, że jest to temat dla prokuratury. Z drugiej strony, być może od początku wymagania Wojska Polskiego były bardzo trudne do realizacji w tamtym czasie, a później... się zmieniały. Tak czy inaczej, mimo że jako podatnicy wydaliśmy na ten program kilkaset milionów złotych, efektów wciąż nie ma. I co najgorsze, nic nie wskazuje na to, by plany się zmaterializowały.

Biznes powiedziałby stop

Być może, zamiast topić w ten projekt kolejne dziesiątki czy setki milionów złotych, warto sobie powiedzieć stop. Po prostu przyznać, że to już nie ma sensu, i mimo psychologicznego efektu utraconych kosztów pogodzić się z porażką. Zapewne tak by to się odbyło w biznesie, gdy CEO widzi, że jakiś projekt jest radykalnie opóźniony albo że zmieniły się okoliczności, to często się z niego wycofuje. Tego ostatnio doświadczyliśmy, gdy w ramach oszczędności i zawirowań na rynku światowym amerykański Intel zawiesił inwestycję w zakład do produkcji półprzewodników w podwrocławskiej Miękini.