Biorąc pod uwagę zdolności dronowe, rozpoznania i uderzeniowe ze strony ukraińskiej, nie spodziewam się, że dojdzie do przełamania w takim klasycznym znaczeniu tego słowa, że w ciągu kilku dni Rosjanie wejdą na kilkadziesiąt kilometrów w ukraińską głębię. W momencie, kiedy ze strony rosyjskiej pojawiają się jakiekolwiek pojazdy opancerzone, to od razu w ich kierunku strzela artyleria albo lecą drony czy kierowane są pociski przeciwpancerne. Nie spodziewałbym się zmiany, jeśli chodzi o charakter wojny w tym aspekcie. Posuwanie się Rosjan w głąb Ukrainy w dalszym ciągu będzie okupione dużymi stratami i relatywnie wolne.

Jak to wygląda w praktyce?

Rosjanie na początku podejmują próbę ataków zmechanizowano pancernych, wjeżdża kilka wozów bojowych czy czołgów i w momencie kiedy one są niszczone przez Ukraińców, to Rosjanie mówią sobie: „dobra, tędy nie przyjdziemy sprzętem pancernym, więc wysyłamy ludzi”. I wtedy ten sprzęt jest wycofywany i zaczynają się szturmy piechoty. Rosjanie atakują głównie siłą sekcji – kilku żołnierzy i jak coś się uda zająć, to wtedy wysyłają kolejnych by wzmocnić pozycję na wypadek ukraińskiego kontrataku. Tak to zazwyczaj wygląda. Inny przypadek to był Wuhledar, gdzie Ukraińcy mieli problemy z rotacją, a Rosjanie to wykorzystali. Ale to raczej wyjątek, a nie reguła.

Na ile sytuację na froncie może zmienić zgoda prezydenta USA Joe Bidena na użycie amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu do ataków na terytorium Rosji?

Oficjalnie nie wiemy, ile takich rakiet Ukraińcy już dostali i ile ich już wystrzelili. I czy razem z tym pozwoleniem pojawią się kolejne dostawy takich pocisków. Zakładam, że do tej pory takich rakiet dostali prawdopodobnie kilkaset i duża ich część już została wykorzystana do atakowania celów w Donbasie i na Krymie, ale przełomowego efektu to nie miało. Rosjanie przygotowywali się na taką decyzję od tygodni, jeśli nie miesięcy, więc ich logistyka już jest rozproszona, samoloty, które znajdowały się w zasięgu oddziaływań ATACAMS-ów na północ od obwodu kurskiego i obwodu biełogorodzkiego już zostały przerzucone na inne lotniska, które są poza zasięgiem tych rakiet itd. Oczywiście są pewne rzeczy, których nie przerzucą, jak na przykład duże bazy składowania amunicji artyleryjskiej rakietowej. Tak czy inaczej, Ukraińcy nie mają wystarczającej liczby rakiet do przeprowadzenia dużej liczby ataków, a do tego nie wiemy tak naprawdę, jaka liczba tych rakiet jest niszczona przez rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, co dodatkowo ogranicza skuteczność ataków rakietami ATACMS.

Poruszyłeś wątek obwodu kurskiego. Od tego rajdu minęły już cztery miesiące, a Ukraińcy wciąż okupują część tego rosyjskiego obwodu. Jaki to ma wpływ na sytuację na froncie?

Dla Rosjan, przynajmniej do momentu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta, obwód kurski nie był priorytetem. To Ukraińcom bardziej zależało na utrzymaniu tych zdobyczy terytorialnych, niż Rosjanom na ich odbiciu. Kursk bardziej zasysa siły i środki ukraińskie do utrzymania tego terytorium, niż zasysa siły i środki rosyjskie.

Ale przecież mówi się, że wokół tego obrodu Rosjanie zgromadzili ok. 50 tys. żołnierzy. Musimy wziąć pod uwagę, że Ukraińcy zmagają się z niedoborami żołnierzy. Decyzja o rozpoczęciu ofensywy kurskiej musiała mieć konsekwencje dla sytuacji w Donbasie. Oczywiście nie wiemy jaka była tutaj kalkulacja dowództwa polityczno-wojskowego Ukrainy, czy myśleli, że faktycznie gra jest warta świeczki, że nawet jeżeli stracą trochę terytorium w Donbasie, to utrzymają terytoria w obwodzie kurskim, a to pozwoli im na polepszenie pozycji negocjacyjnej z Rosją w przyszłym roku. Moja obawa jest taka, że to pogorszenie sytuacji w Donbasie będzie tak duże, a Rosja ma tyle ludzi, artylerii i wsparcia międzynarodowego od Chin, Iranu teraz Korei Północnej, że wyprą Ukraińców z Kurska, a Ukraińcy będą tak wyczerpani, że Rosjanie jeszcze to sobie z nawiązką odbiją.