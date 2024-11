Litwa inwestuje w zbrojeniówkę. Będzie więcej pocisków dla artylerii

Uchwała litewskiego rządu trafiła w środę do opinii publicznej. Państwo podwyższy kapitał zakładowy spółki zbrojeniowej Giraitės ginkluotės gamykla (GGG) i nabędzie 385,3 tys. akcji, których łączna wartość równa jest zainwestowanej kwocie. Nowa linia do produkcji amunicji zostanie oddana do użytku w 2027 roku. Wypowiadająca się wcześniej minister finansów Gintare Skaiste wspomniała, że ​​w ciągu kilku lat planuje się zainwestować w fabrykę w Giraites 36 mln euro.

Nowa linia pocisków na amerykańskiej technologii

Nowa linia produkcyjna będzie produkować amunicję 30 mm od amerykańskiego giganta technologii obronnej Northrop Grumman International Trading, który we wrześniu podpisał memorandum z rządem. GGG produkuje wysokiej jakości amunicję wojskową małego kalibru, spełniającą standardy NATO i przeznaczoną na rynek cywilny.

Obecnie przedsiębiorstwo może wyprodukować do 60 milionów sztuk amunicji rocznie. Po zainstalowaniu kolejnej linii produkcyjnej dotychczasowe moce produkcyjne zostaną podwojone – firma będzie w stanie wyprodukować do 120 milionów sztuk amunicji rocznie, a obroty firmy wzrosną do 50 milionów euro. Celem strategicznym tej państwowej spółki jest zwiększanie mocy produkcyjnych, pozyskiwanie inwestorów przy jednoczesnym rozwijaniu asortymentu amunicji, jej produkcji i dostaw.

Inwestycje Northrop Grumman na Litwie zmniejszą zależność kraju od łańcuchów dostaw, a produkowana amunicja będzie mogła zostać wykorzystana w litewskich bojowych wozach piechoty (wóz „Wilki”) i dostarczana do partnerów regionalnych, w tym na Ukrainę. Northrop Grumman jest wiodącą światową firmą zajmującą się technologiami lotniczymi i obronnymi. Jest liderem technologicznym w rozwoju, testowaniu i produkcji amunicji 30 mm.

Więcej amunicji 155 mm na Litwie

Agencja ELTA przypomina, że ​​w lipcu tego roku rząd zgodził się, by litewskie zakłady Lithuanian Center of Excellence for Ammunition, które niemiecki gigant zbrojeniowy Rheinmetall wybuduje w miasteczku Bejsogała (31 km na północ od Kiejdan), otrzymało status projektu odpowiadającego najpilniejszym potrzebom bezpieczeństwa narodowego i obrony. Oznacza to, że rozpoczęcie budowy będzie możliwe bez pozwolenia, które będzie trzeba uzyskać przed zakończeniem budowy.