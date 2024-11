Niemieckie firmy domagają się moratorium dla biurokracji

Sztywny gorset przepisów w Niemczech

W ostatnich dwóch latach to biurokracja właśnie była wskazywana przez niemieckich przedsiębiorców jako główna przyczyna problemów w działalności gospodarczej. Przy tym im mniejsza firma, tym to obciążenie, wynikające z konieczności dostosowania się do gorsetu przepisów, było większe.

– Analiza Ifo jest pierwszą próbą pomiaru, do jakiego stopnia biurokracja i brak cyfryzacji hamuje działalność naszych firm. Szkody gospodarcze sięgające liczby trzycyfrowej, i to w miliardach, są gigantyczne. Nie możemy sobie już pozwolić na jakiekolwiek opóźnienia. Konieczne jest natychmiastowe moratorium na biurokrację. Natychmiast muszą zostać zbadane wszystkie wymogi dotyczące dokumentów, składania sprawozdań, dostarczania statystyk, przypadki nieustannie zmieniających się przepisów, wymogów ochrony danych oraz długotrwałych procedur administracyjnych. W niektórych przypadkach część z nich powinna zostać zawieszona bądź zlikwidowana – mówił Manfred Gößl, prezes Izby Przemysłu i Handlu Monachium i Górnej Bawarii.

Jego zdaniem cyfryzację trzeba przyspieszyć natychmiast, a firmy muszą posiadać dostęp do scentralizowanych danych i usług na poziomie krajowym. W analizie Ifo wskazano, jakie są rzeczywiste pośrednie i bezpośrednie koszty biurokracji w Niemczech. Wyliczono, że są one dwukrotnie wyższe niż wcześniej podała Narodowa Rada Kontroli Regulacji, która poinformowała, że jest to 65 mld euro.