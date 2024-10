Biznes zbuduje cyfrową tarczę. Ale czy jest na to gotowy?

Czytaj więcej Biznes Cybernetyczna wojna nęka firmy i instytucje Jesteśmy na pierwszej linii frontu – mówią eksperci o rosyjskich atakach hakerskich. Od stycznia br. ich liczba wzrosła o 60 proc., a w ciągu sześciu miesięcy aż o 130 proc. – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Problem w tym, że – jak pokazują badania firmy Veeam – biznes trafia na wiele barier hamujących wdrażanie wymogów NIS 2. Co piąta firma mówi o przeszkodzie w postaci długu technologicznego. 23 proc. ankietowanych przedstawicieli działów IT żali się na brak zrozumienia kierownictwa w tym względzie. Ale rafą są też pieniądze potrzebne na dostosowanie do tych regulacji. Na niewystarczający budżet na takie inwestycje wskazuje co piąty ankietowany. Co więcej, aż 40 proc. respondentów przyznało, iż od czasu ogłoszenia politycznego porozumienia w sprawie NIS 2 w styczniu 2023 r., budżet IT ich firm niestety się zmniejszył.

W firmie GlobKurier cały proces dostosowania się do wymogów NIS 2 rozpisano na kilkanaście miesięcy. Będzie to ją kosztowało 4,6 mln zł (to ok. 7 proc. rocznych przychodów). – Musimy dostosować infrastrukturę i zwiększyć poziomy bezpieczeństwa. Duże wydatki, ale konieczne i to niezależnie od tego, czy te przepisy weszłyby w życie, czy nie. 100 proc. sprzedaży prowadzimy przez stronę internetową. Odporność na cyberzagrożenia decyduje o ciągłości naszego biznesu – komentuje Mateusz Pycia.

Co zmieni ustawa o KSC?

Szymon Frysztacki, cybersecurity manager w firmie Synthos, uważa, że regulacje NIS 2 są niezbędne i należy wdrożyć je jak najszybciej. – Wciąż analizujemy znowelizowaną wersję projektu przedstawioną przez Ministerstwo Cyfryzacji. Z pewnością kluczowy jest fakt, że kilka sektorów, w tym sektor chemiczny, na powrót przypisano do sektora „ważnego”, a nie „krytycznego”, jak było w poprzedniej wersji. To oznacza potencjalnie nieco łagodniejsze podejście – mówi Frysztacki.

Jego zdaniem z przygotowaniami do spełnienia wymogów przyszłej ustawy wiąże się jednak sporo wyzwań. – Zapisy ustawy same w sobie są bardzo skomplikowane, a bardzo trudno o jasny, ujednolicony tekst projektu o KSC czy akty wykonawcze. Po drugie, wciąż wydłużają się prace nad projektem. Cieszymy się, że mamy możliwość konsultacji tych przepisów np. w ramach Konfederacji Lewiatan czy organizacjach jak CISO Poland i jednocześnie mamy nadzieję, że ustawa zacznie jak najszybciej obowiązywać. Pierwotnie miało nastąpić to w październiku br., ale już wiadomo, że to nierealne. Liczymy teraz na I kwartał przyszłego roku. Opóźnienie we wdrażaniu rozwiązań, które mają wzmocnić odporność biznesów na cyberzagrożenia, powinno być jak najmniejsze – przekonuje przedstawiciel Synthosu.