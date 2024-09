Materiał powstał we współpracy z Qair Polska

W naszym kraju od wielu lat trwa dyskusja o potrzebie transformacji energetycznej, konieczności odchodzenia od węgla i kluczowej roli odnawialnych źródeł energii. Jest to m.in. efekt celów klimatycznych Unii Europejskiej, co dotyczy i Polski. Coraz częściej na źródła produkowanej energii zwracają uwagę także partnerzy handlowi polskich firm, którzy w ten sposób wymuszają na nich przechodzenie na czystą stronę. Także same firmy realizując m.in. strategie ESG informują, że albo już, albo w konkretnym roku w niedalekiej przyszłości zużywana przez nie energia będzie w 100 proc. pochodzić z odnawialnych źródeł.

Mający siedzibę we Wrocławiu Qair Polska oferuje sprzedaż energii z własnych wyłącznie odnawialnych źródeł energii przedsiębiorcom w krótko– i średnioterminowej perspektywie jak również na zasadach długoterminowych umów cPPA, które pozwalają na obniżenie kosztów zakupu energii oraz zapewniają większą niezależność od wahań rynkowych cen energii. Z liderem kontraktów cPPA w Polsce związały się ponaddziesięcioletnimi kontraktami takie marki, jak: Grupa Żabka, sieć sklepów Decathlon czy też ostatnio Vibracoustic.

Sektor prywatny napędza transformację

Dla przypomnienia, w Polsce w 2023 r. węgiel miał wciąż ponad 61-proc. udział w krajowej produkcji energii elektrycznej, elektrownie wiatrowe odpowiadały za 13,67 proc., gaz – 8,74 proc., a na fotowoltaikę przypadało 7,25 proc. Te dane dobitnie pokazują, jakie wyzwania stoją przed polskim sektorem energetycznym i przemysłem oraz jak ważne są nowe inwestycje uruchamiane tu i teraz.

W sukurs firmom w Polsce idą dostawcy prądu, tacy jak Qair Polska, która inwestuje w elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne. Grupa realizuje ambitną strategię zakładającą osiągnięcie 3 GW mocy operacyjnej do 2030 r. (1 GW do 2026 r.), co będzie stanowić około 5 proc. udziału w całości energii generowanej przez odnawialne źródła energii w PL (ponad 5 TWh energii). Eksperci podkreślają, że bez sektora prywatnego realizacja celów polityki klimatycznej, jaką chce prowadzić Polska, byłaby po prostu niemożliwa z uwagi na brak odpowiednich środków po stronie spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Golczewo już działa

Qair Polska uruchomiła właśnie największą jak dotąd inwestycję – farmę fotowoltaiczną w zachodniopomorskim Golczewie o mocy 80 MW – to jednocześnie trzecia największa tego typu instalacja w Polsce. Tym samym po rozpoczęciu przez nią działalności, łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych firmy osiągnęła już 508 MW, co czyni grupę jednym z liderów na rynku OZE w naszym kraju.

– Ta inwestycja nie tylko wzmacnia nasze zaangażowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii, ale również realnie wpływa na transformację energetyczną Polski. Zasilając tysiące gospodarstw domowych czystą energią, przyczyniamy się do ochrony środowiska i budowy zrównoważonej przyszłości – podkreśla Krzysztof Wojtysiak, prezes Qair Polska.

Elektrownia Fotowoltaiczna Golczewo, która składa się z niemal 140 tys. modułów fotowoltaicznych i zajmuje powierzchnię 90 ha (zainstalowane panele zajęłyby 50 boisk piłkarskich) jest w stanie dostarczyć prąd do ponad 20 tys. gospodarstw domowych.

W lipcu Qair Polska uruchomiła z kolei farmę fotowoltaiczną Pakość o mocy 10 MW w powiecie inowrocławskim, a w sierpniu – w wielkopolskiej Rokietnicy. Na terenie zachodniego Pomorza – w Kaliszu Pomorskim – działa już instalacja o mocy 60 MW i Centrum Serwisowe.

Przyszłość to rozwiązania hybrydowe

Qair Polska należące do obecnej w 20 krajach Grupy Qair, przewiduje w naszym kraju także inwestycje w rozwiązania hybrydowe tj. połączenie farm wiatrowych i fotowoltaicznych dzięki tzw. cable poolingowi. Strategia spółki w perspektywie 2030 r. przewiduje budowę magazynów energii o pojemności 2 GW, a ich połączenie z działającymi elektrowniami umożliwi powstanie efektywnych hybrydowych systemów energetycznych poprzez optymalizację istniejącej mocy przyłączeniowej.

Eksperci zwracają już dziś uwagę na wyzwania, z którymi mierzą się i będą się mierzyć gracze obecni na rynku produkcji energii ze słońca i wiatru. Jest to przede wszystkim tzw. redysponowanie, czyli nierynkowe ograniczanie przez operatora systemu wytwarzania energii w instalacjach OZE. Mechanizm ten coraz częściej jest wykorzystywany przez operatorów systemu co przynosi branży duże straty finansowe.

Według Qair, aby inwestycje w odnawialne źródła energii były atrakcyjne dla inwestorów, rząd musi wdrożyć długofalową strategię transformacji energetycznej i konsekwentnie ją realizować. Systemowe wsparcie dla magazynów energii oraz zastosowanie cable poolingu to sposoby, by ograniczać marnotrawienie energii i budowę niezależności energetycznej. A jak pokazują tylko tegoroczne doświadczenia, wartość „zmarnowanej” energii od stycznia do kwietnia 2024 r. to kilka tysięcy gigawatogodzin.

Materiał powstał we współpracy z Qair Polska