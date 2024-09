Sztuczna inteligencja? Polskie firmy: Na razie podziękujemy

Częściej z takich procesów korzystają firmy z branży e-commerce oraz przedsiębiorstwa, które osiągnęły w 2023 r. przychody powyżej 20 mln zł, działające także poza polskim rynkiem. Część obaw związanych w wdrożeniem AI dotyczy kwestii bezpieczeństwa danych.

Inne rzeczy ważniejsze dla polskiego biznesu niż sztuczna inteligencja

Firmy uczestniczące w badaniu wskazały także, że inwestycje związane z AI nie są kluczowe dla ich przetrwania na rynku, uważa tak jedynie 19 proc. Ankietowani podkreślili także potrzebę ograniczania ryzyka poprzez wybór bezpiecznych i kosztowo efektywnych rozwiązań, które są dostosowane do potrzeb firmy. 31 proc. jest zdania, że ich firma powinna stale inwestować w rozwiązania AI, a one same wpływają na podnoszenie jakości usług. Nie są to jednak wyniki wskazujące na absolutnie kluczowe znaczenie sztucznej inteligencji w dalszym rozwoju firm. Jednocześnie wśród części badanych pojawiają się obawy, że w przyszłości rozwój AI może spowodować redukcją zatrudnienia.

– Proces automatyzacji i digitalizacji rynku pracy trwa od dziesięcioleci. Widać to w wielkich koncernach motoryzacyjnych, nowoczesnych laboratoriach, jak i w sektorze logistyki, gdzie wiele prac, które do niedawna wykonywali ludzie, realizują dziś roboty. W zdecydowanej większości są to prace, które maszyny przejęły albo ze względu na bezpieczeństwo pracowników albo były to czynności bardzo rutynowe i powtarzalne, które zwolniły przestrzeń do rozwoju w innych sektorach firmy – podkreśla Małgorzata Hornig, dyrektor HR w ID Logistics Polska. - W dobie ogromnego zaawansowania cyfrowego Polska utrzymuje rekordowo niski stopień bezrobocia. Popyt na pracowników nie maleje, a większość prognoz wskazuje, że będzie on rosnąć z powodu niżu demograficznego. Jedyne, czego możemy być pewni, to fakt, że w najbliższych latach na rynku pracy zajdą kolejne zmiany. I tak jak w poprzednich dekadach część specjalizacji zniknie, a w ich miejsce pojawią się nowe – dodaje Małgorzata Hornig.