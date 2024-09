Ważne inwestycje w bezpieczeństwo

Materiał powstał we współpracy z Targami Kielce

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to impreza, która na stałe wpisała się już do wrześniowego kalendarza imprez sektora obronnego. Liczby mówią same za siebie. Tegoroczna wystawa, będąca już 32. edycją, przyciągnęła do stolicy województwa świętokrzyskiego łącznie 769 wystawców z 34 krajów. MSPO to dzisiaj jedna z trzech najważniejszych imprez branżowych na Starym Kontynencie, wymieniana na równi z DSEI w Londynie oraz Eurosatory w Paryżu.

O randze kieleckiej wystawy najlepiej świadczy fakt, że tegoroczną edycję otworzył oraz objął honorowym patronatem prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda.

– Bardzo się cieszę i dziękuję, że mogę otworzyć 32. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. To bardzo ważne wydarzenie. Dla nas, dla Polski, dla naszej części Europy, a także dla świata z punktu widzenia bezpieczeństwa – powiedział Andrzej Duda, zaznaczając, że wiele się ostatnio zmieniło.

Wszystko za sprawą wybuchu wojny w Ukrainie, która sprawiła, że trwający od 1989 r. względny spokój w naszej części Starego Kontynentu odszedł już do historii. Konflikt przyniósł kres powszechnym w ostatnich dekadach twierdzeniom, że w nowoczesnym, silnie powiązanym ze sobą i mocno zglobalizowanym świecie nie ma już miejsca na wojny. Zimny prysznic, który otrzymaliśmy nieco ponad dwa lata temu, sprawił, że obecnie ponownie weszliśmy w spiralę zbrojeń. Efekty widać na MSPO.