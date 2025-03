Materiał powstał we współpracy z ARP

W tegorocznym rankingu „Financial Timesa”, którego wyniki ogłoszono na targach MIPIM, Pomorze zdobyło brązowy medal w kategorii regionów średniej wielkości, które najefektywniej implementują swoje strategie pozyskiwania inwestycji zagranicznych. Po raz kolejny jest to ogromny sukces Agencji Rozwoju Pomorza, koordynatora inicjatywy Invest in Pomerania, która już od 14 lat wspiera inwestycje zagraniczne w regionie i może pochwalić się przeszło 200 zrealizowanymi na Pomorzu projektami inwestycyjnymi, w ramach których powstało 24 tysięcy nowych miejsc pracy.

– Pomorze od lat stanowi jedną z najlepszych lokalizacji dla inwestycji technologicznych w Polsce. Nowe projekty inwestycyjne oraz przeprowadzający się do regionu specjaliści generują stale rosnące zapotrzebowanie na rynku nieruchomości, we wszystkich segmentach. W ciągu kilku kolejnych lat, wraz z uruchamianiem wielkoskalowych projektów energetycznych, dołożymy do tego projekty związane z półprzewodnikami, elektromobilnością i data center – komentował dla „Rz” Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza.

Czytaj więcej Prosto z MIPIM w Cannes Pomorze stawia na nowe technologie Bank Światowy już kilka lat temu przeprowadził dla nas analizy, jakiego rodzaju inwestycje mogą być priorytetem dla Pomorza. To nowoczesne technologie, półprzewodniki. Okazało się, że ten kierunek budzi zainteresowanie, co widać także dzisiaj, tutaj, w Cannes – mówi Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza.

Biura i mieszkania

Trójmiasto od lat stanowi jeden z najprężniej rozwijających się rynków nieruchomościowych w Polsce. Sektor biurowy, napędzany przez rozwój usług dla biznesu (zatrudnienie w tym sektorze przekracza 40 tys. osób), przez długi czas odnotowywał dynamiczny wzrost. Obecnie powierzchnia biurowa w Trójmieście przekracza 1 mln mkw., a nowe projekty, takie jak Waterfront w Gdyni czy biura LPP w Gdańsku, dowodzą utrzymującego się zainteresowania tym segmentem rynku.

W sektorze mieszkaniowym Trójmiasto także pozostaje jednym z czołowych rynków w Polsce. Liczba oddanych do użytku mieszkań wzrosła z 4000 w 2005 roku do prawie 10 000 w 2021 roku. Po niewielkich spadkach w latach 2022–2023 w 2024 r. nastąpił powrót do tendencji wzrostowej, z niemal 8500 oddanymi mieszkaniami. Dynamiczny rozwój odnotowuje także sektor instytucjonalnego wynajmu prywatnego (PRS), który wciąż zyskuje na znaczeniu w Polsce.

Logistyka i magazyny jako kluczowe ogniwo rozwoju

Trójmiasto jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków magazynowych w Polsce. Obecnie w regionie funkcjonuje ponad 30 parków logistycznych o łącznej powierzchni przekraczającej 1,6 mln mkw. W ciągu ostatnich trzech lat powierzchnia ta niemal się podwoiła, co pokazuje ogromne zainteresowanie inwestorów tym segmentem rynku. Największa koncentracja magazynów znajduje się w Gdańsku-Kowalach, Porcie Lotniczym Gdańsk, Rafinerii oraz Porcie Morskim, które stanowią łącznie ok. 75 proc. całej powierzchni logistycznej regionu.

Pomorska Kolej Metropolitalna

Jednym z najciekawszych, a jednocześnie najbardziej rozwojowych projektów prezentowanych na MIPIM było zagospodarowanie terenów, które zostaną uwolnione dzięki nowej linii kolejowej PKM Południe. – Pierwszy etap Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, na zachodzie aglomeracji gdańskiej, okazał się wielkim sukcesem. Dziś tą linią przejeżdża rocznie 5 mln pasażerów – mówił w Cannes w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Kręgosłupem transportowym aglomeracji trójmiejskiej jest Szybka Kolej Miejska. Pomysł jest taki, aby przedłużyć linię SKM od Gdańska Śródmieście w kierunku południowych dzielnic – o 7,5 km. To sześć przystanków. Naszym ambitnym celem, który realizujemy z miastem Gdańskiem, jest oddanie tej linii w 2030 r. – zapowiedział.

Projekt PKM Gdańsk Południe budzi wielkie zainteresowanie inwestorów. – Na naszych oczach narodzi się nowa stutysięczna część stolicy województwa pomorskiego, bo taka będzie siła oddziaływania tej linii – wyjaśniał wicemarszałek Bonna. – Jej miastotwórcze znaczenie jest niebagatelne. Przy każdym z przystanków powstaną ośrodki, które przyciągną inwestorów. Będzie to miejsce z ogromnym przepływem pasażerów, a więc przyszłych konsumentów.

Czytaj więcej Prosto z MIPIM w Cannes PKM zmieni południe aglomeracji - Pomorska Kolej Metropolitalna w swoim pierwszym etapie, na zachodzie aglomeracji gdańskiej, okazała się sukcesem. Teraz przystępujemy do prac nad jej kolejnym etapem, czyli południową częścią aglomeracji. To z jednej strony konieczność, jaką jest udrożnienie komunikacji w tej części regionu, z drugiej – wielka zachęta inwestycyjna dla naszych partnerów – mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Potencjał przemysłowy i inwestycje w nowoczesne technologie

Jednym z kluczowych priorytetów dla regionu pozostaje pozyskiwanie nowych inwestycji przemysłowych. Znaczenie Pomorza w krajowej gospodarce będzie nadal rosło dzięki wielkoskalowym inwestycjom w sektorze energetycznym, takim jak morskie farmy wiatrowe (6,4 GW do 2026 r. i 24 GW do 2040 r.), budowa elektrowni jądrowej (1,6 GW do 2035 r.) oraz rozwój infrastruktury energetycznej przez Energę Operator (ponad 40 mld zł inwestycji do 2035 r.).

Te projekty uczynią Pomorze przemysłowym centrum Polski, sprzyjając lokowaniu strategicznych inwestycji w sektorze półprzewodników, elektromobilności oraz centrów danych. Dziś dostęp do taniej i zrównoważonej oferty jest jednym z najważniejszych czynników podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych i w tym obszarze Pomorze dysponuje najmocniejsza ofertą w Polsce – komentował dla „Rz” Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Czytaj więcej Prosto z MIPIM w Cannes Pomorze wygrywa czystą energią O atrakcyjności Pomorza dla inwestorów decyduje nie tylko kwestia ułatwień, świetnie wyszkolonych kadr czy dobrego położenia. Niezwykle istotna staje się kwestia energii, a Pomorze staje się zagłębiem energii bezemisyjnej. Z jednej strony w krótszej perspektywie staniemy się centrum inwestycji w morskie farmy wiatrowe, z drugiej, w dłuższej perspektywie, mamy energetykę jądrową. To będzie decydowało o zainteresowaniu inwestorów - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W tym kontekście warto wspomnieć o dwóch ważnych ofertach prezentowanych na MIPIM: Grunwaldzka Industrial Park – przeszło 90 hektarów terenów przeznaczonych pod przemysł i data center, zlokalizowanych w Słupsku, położonych w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych zbierających energię pochodzącą z morskich farm wiatrowych oraz projekt 500-hektarowego parku przemysłowego w gminie Pruszcz Gdański, przeznaczonego na projekty strategiczne związane z półprzewodnikami i elektromobilnością.

– Nasz największy atut to lokalizacja przy dwóch wielkich węzłach komunikacyjnych, Gdańsk Południe i Gdańsk Wschód. Jesteśmy przyklejeni do Gdańska. To duży atut dla firm, które chcą tu lokować swoje biznesy – z jednej strony doskonała logistyka, z drugiej dostęp do kadr przeszło półtoramilionowej Aglomeracji Trójmiasta – podkreślała na MIPIM wójt gminy Pruszcz Gdański Weronika Chmielowiec.

Czytaj więcej Prosto z MIPIM w Cannes Pruszcz Gdański - duży potencjał dla inwestorów Gmina Pruszcz Gdański to partner inwestycyjny dla Trójmiasta, ze stolicą województwa, Gdańskiem, na czele. Mamy poważne inwestycje logistyczne, przemysłowe i sądzę, że wkrótce ogłosimy znaczące przedsięwzięcia w sektor wysokich technologii, Nie zapominamy przy tym o mieszkańcach – proponujemy im jak najwyższy standard życia – mówi Weronika Chmielowiec, wójt gminy Pruszcz Gdański.

Materiał powstał we współpracy z ARP