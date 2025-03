Relacja z MIPIM. Ostrożny, ale jednak optymizm

20 tys. delegatów z prawie setki krajów, w tym zarządzający aktywami o wartości ponad 4 bln euro, ponad 300 stoisk – to bilans tegorocznej edycji MIPIM, czyli najważniejszego wydarzenia rynku nieruchomości łączącego targi z kongresem. To, czego liczby nie odzwierciedlają, to optymizm uczestników wydarzenia – wbrew pogodzie, jaka panowała w Cannes.

Cztery dni plus jeden. MIPIM to targi i dyskusje