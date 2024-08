Tak przedsiębiorcy odpowiedzieli na pytania dotyczące inwestycji, które Główny Urząd Statystyczny zadał im, badając nastroje. Firmy w sierpniu oceniały koniunkturę gospodarczą podobnie jak miesiąc temu: znacząco lepiej niż rok wcześniej. Jednak istnieje spora różnica pomiędzy oceną sytuacji w poszczególnych branżach. Najbardziej korzystnie koniunkturę oceniają firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 21,6), a najgorzej – przetwórstwo przemysłowe (minus 8,2). Pozytywnie wyróżnia się sytuacja w handlu hurtowym, gdzie koniunktura oceniana jest lepiej niż w lipcu – plus 1,8 (przed miesiącem plus 0,1). Nieznacznie negatywnie i gorzej niż w lipcu oceniana jest sytuacja w turystyce: spadek w ciągu miesiąca z plus 8,1 do minus 0,2.

Reklama

Więcej firm zmniejszy inwestycje, niż je zwiększy

GUS zapytał firmy o ich plany inwestycyjne. Większość zamierza je utrzymać na takim samym poziomie jak w zeszłym roku. Jednak prawie jedna trzecia firm zajmujących się przetwórstwem przemysłowym spodziewa się spadku poziomu inwestycji, chce je zwiększyć niespełna 28 proc. (w tym większość „nieznacznie”). W innych działach gospodarki różnica pomiędzy firmami, które zmniejszają inwestycje, a tymi, które zamierzają je intensyfikować, jest większa. W budownictwie jest to 30 proc. do niespełna 12 proc., w transporcie 32 proc. do 12 proc., a w turystyce prawie 19 proc. do niespełna 8 proc.

Czytaj więcej Dane gospodarcze GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł, wyprzedzający wzrósł W sierpniu 2024 r. odnotowano pogorszenie obecnych i poprawę przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny.

Firmy inwestują przede wszystkim w maszyny i urządzenia, w mniejszym stopniu w środki transportu oraz grunty i budynki. Co szósta firma turystyczna i co siódma przetwórstwa przemysłowego i budowlana szkoli pracowników.

GUS zapytał o najpoważniejsze bariery wpływające na skalę inwestycji. Z wskazanego katalogu możliwości najwięcej firm (ponad połowa przemysłowych i zajmujących się handlem detalicznym) wybrała wysokie koszty inwestycji. W innych działach gospodarki była to przeszkoda, którą wymieniło ponad 44 proc. przedsiębiorstw. Dla prawie co trzeciej firmy ważna jest niepewna sytuacja makroekonomiczna. Jako kolejne bariery firmy uznały niespójne i niestabilne przepisy oraz wysoką inflację.