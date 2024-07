Musk powiedział, że SpaceX aktualizuje oprogramowanie satelitów Starlink, aby zmusić ich pokładowe silniki do mocniejszego niż zwykle uruchomienia i uniknąć ponownego wejścia w atmosferę, ale zauważył, że „w przeciwieństwie do odcinka Star Trek prawdopodobnie to nie zadziała, ale warto spróbować”.

- Silniki satelitarne muszą podnosić orbitę szybciej, niż ściąga je w dół opór atmosferyczny, w przeciwnym razie spłoną – napisał Musk.

Kiedy poleci Falcon?

Nie podał, jaki może być potencjalny koszt straty tylu urządzeń, ale według branżowych mediów jeden satelita Starlink kosztuje ok. 1 mln dol. Ważniejsze są jednak straty wizerunkowe, awaria stawia pod znakiem zapytania kolejne misje dotąd niemal niezawodnej rakiety.



Do awarii silnika doszło podczas 354. misji Falcona 9 i była to pierwsza awaria Falcona 9 od 2016 r., kiedy to rakieta eksplodowała na platformie startowej na Florydzie i zniszczyła ładunek klienta, czyli izraelskiego satelitę komunikacyjnego.