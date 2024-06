Zrównoważone łańcuchy dostaw to dla biznesu wyzwania, ale też szanse

– Jednak w przypadku największych firm to jeżeli chodzi o zagadnienia związane z taksonomią czy obszary, na które zwracają uwagę inwestorzy czy banki, takie jak EBOR, ale też inne instytucje finansowe, to my od dawna patrzymy na ład korporacyjny, ale też na cały łańcuch dostaw. Stał on się jeszcze ważniejszy ze względu na kwestię przestrzegania sankcji czy praw człowieka. To bardzo ważne z europejskiego punktu widzenia, czy wśród dostawców są podmioty czy to z Chin, czy z Rosji, czy z innych krajów. Na taksonomię patrzymy więc nie tylko pod kątem „zielonym”, ale także społecznym – mówił Robert Adamczyk.

– Dlatego firmy, które obejmie dyrektywa CSDDD, powinny dokonać niezależnego przeglądu swoich działań pod kątem środowiskowym i praw człowieka oraz oszacowania ryzyk w tych obszarach, zapewnienia odpowiednich procedur oraz przygotowania do raportowania w tym zakresie, także w kontekście dyrektywy CSRD. To wszystko jest ze sobą powiązane. Ale ponieważ, jak wspomniałem, EBOR i inne instytucje finansowe od dawna zwracają uwagę na te obszary, więc dla korporacji wdrożenie tych działań nie będzie problematyczne – uważa członek zarządu FOB.

Zmiany w całym krajowym systemie prawnym

Prowadząca debatę Anita Błaszczak z „Rzeczpospolitej” pytała, czy wdrożenie wymogów dyrektywy CSDDD w Polsce będzie wyzwaniem, czy będą potrzebne np. jakieś zmiany prawa?

Dominik Szostak, naczelnik Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), zauważył, że wdrożenie wymogów dyrektywy CSDD będzie wyzwaniem, podobnie jak w przypadku większości dyrektyw unijnych.

– Zapewne niezbędne będzie opracowanie specjalnego aktu prawnego, ustawy dotyczącej należytej staranności. Trzeba będzie przeprowadzić szereg uzgodnień zarówno wewnątrz resortów, jak i konsultacji z interesariuszami, więc na pewno wyzwań w tych kwestiach będzie sporo – stwierdził przedstawiciel MFiPR.

Jego zdaniem na początku najważniejsze będzie ustanowienie organu nadzoru, który będzie koordynował opisane w dyrektywie procesy. Dyrektywa przewiduje bowiem, że taki organ powstanie w każdym państwie członkowskim. Będzie on również prowadzić postępowania w przypadku naruszeń regulacji.