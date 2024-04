Problem stale rośnie, i to dosłownie, góra europejskich śmieci rośnie z roku na rok, produkujemy coraz więcej odpadów, dziś każdy Europejczyk generuje już blisko 190 kg odpadów tylko pochodzących z opakowań rocznie. Dlatego decyzje polityczne podjęte dziś przez europarlamentarzystów mają ważne znaczenie dla – zmieniania przyszłości, ponieważ rozporządzenie wejdzie w życie dopiero ok roku 2029. Decyzję musi jeszcze zaakceptować Rada, jednak jest to bardziej formalnością, niż wyzwaniem, bo przepisy, które zostały wstępnie uzgodnione z Radą, a instytucje europejskie pracują nad tym dokumentem od blisko dwóch lat. Całkiem bez sprzeciwu jednak się nie obeszło, rozporządzenie zostało zatwierdzone 476 głosami za, 129 przeciw i 24 wstrzymującymi się.

- Po raz pierwszy w prawie środowiskowym UE wyznacza cele w zakresie ograniczenia opakowań, niezależnie od użytego materiału – powiedziała posłanka Frédérique Ries, sprawozdawczyni. Dodała, że nowe przepisy sprzyjają innowacjom i obejmują wyłączenia dla mikroprzedsiębiorstw. - Zakaz stosowania chemikaliów w opakowaniach żywności to wielkie zwycięstwo dla zdrowia europejskich konsumentów – powiedziała Ries.

Po co UE wprowadza PPWR?

Ogólnym celem Rozporządzenia jest– zmniejszenie liczby trafiającej na rynek opakowań, które szybko stają się odpadami, a także zmiana ich jakości – mają (wreszcie) nadawać się do recyklingu. PPWR można więc podsumować hasłem - mniej opakowań, mniej odpadów, ograniczenia dotyczące niektórych formatów opakowań, niektóre plastikowe jednorazowe opakowania zostaną wręcz zakazane od stycznia 2030 r. Założenia PPWR są rozłożone na lata – w 2030 r. liczba opakowań ma zostać zredukowana o 5 proc., potem o 10 proc. w 2035 i o 15 proc. w 2040 r. Tu jest jednak haczyk, dla ilości produkcji odpadów odniesienia jest rok 2018, od którego – przecież ta produkcja odpadów stale rosła i będzie jeszcze zapewne rosnąć, dlatego ograniczenia będą znacznie mocniejsze, niż to wygląda na papierze. Bruksela nie zwalcza opakowań, a absurdy z nimi związane, np. będą mogły zawierać tylko maksymalnie 50 proc. pustej przestrzeni w opakowaniach zbiorczych, transportowych i e-commerce, ważna będzie też minimalizacja wagi i objętości opakowań.

Co zostanie zakazane przez PPWR?

Rozporządzenie PPWR już za sześć lat, od 2030 r. , wprowadzi zakaz stosowania jednorazowych plastikowych opakowań na świeże owoce i warzywa, z rynku wypadną też opakowania na żywność i napoje napełniane i spożywane w kawiarniach, opakowania na pojedyncze porcje (np. na przyprawy, sosy, śmietankę, cukier), miniaturowe opakowania na przybory toaletowe i bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy, tzw. zrywki. Co ważne, PPWR zakaże także stosowania PFAS, czyli tak zwanych „wiecznych chemikaliów” powyżej pewnych progów w opakowaniach mających kontakt z żywnością. Tu warto zauważyć, że ostatnie badania zdrowia ważnych polityków europejskich, w tym komisarz Verstager, wykazało u nich we krwi obecność wielu tego typu chemikaliów. Być może to właśnie przyspieszyło decyzje polityczne w tej sprawie.