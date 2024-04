Czego boją się polscy przedsiębiorcy? Już nie niestabilności politycznej

Obawy małych firm: wzrost kosztów i nierzetelni kontrahenci

W polskim badaniu małe firmy jako kolejne na liście obaw wymieniły nierzetelnych kontrahentów z 39,7 proc., z kolei grupa 28,2 proc. wskazała wzrost składek na ZUS.

– Mali przedsiębiorcy mają ograniczony kapitał własny i w znacznej części finansują swoją działalność kredytem. W przypadku wystąpienia zatorów płatniczych przedsiębiorcy mają trudności w spłacie swoich zobowiązań, co z kolei wpływa negatywnie na ich scoring bankowy, a to w skrajnej sytuacji może doprowadzić nawet do wypowiedzenie umowy kredytu i bankructwa – mówi Łukasz Goszczyński, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny z kancelarii prawa gospodarczego GKPG.

W kontekście składek na ZUS ekspert zauważa, że wynagrodzenia oraz koszty ubezpieczeń społecznych stanowią znaczną część kosztów prowadzenia działalności małych firm. Jednocześnie udział tych kosztów względem osiąganych przychodów jest wyższy aniżeli w firmach większych. Drugim elementem jest składka zdrowotna, która de facto zwiększyła poziom opodatkowania w większości małych firm, co wpłynęło na rentowność tych podmiotów.

– Do tego w ostatnich latach rosnące koszty składek ZUS-owskich były dla tego typu przedsiębiorców bardziej zauważalne, ponieważ w mediach częściej się o tym mówiło, np. za sprawą tzw. Polskiego Ładu. Stąd też sądzę, że to mógł być główny powód takiej sytuacji – wskazuje ekspert.

Czytaj więcej Rynek pracy Złe i dobre strony ostrego wzrostu płac Utrzymujący się spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw sugeruje, że szybki wzrost wynagrodzeń w warunkach niskiej inflacji staje się coraz większym ciężarem dla firm.

Przedsiębiorcy nie martwią się już o niestabilność polityczną

Co ciekawe, najmniej polskie firmy z grupy mikro- i małych niepokoją takie kwestie, jak niestabilności polityczna kraju – 3,1 proc. wskazań, kontakty z bankami lub firmami leasingowymi, na co zwróciło uwagę 5,9 proc., a także spowolnienie gospodarcze w kraju – 9,3 proc. – Świadczy to o tym, iż jesteśmy już ustabilizowaną demokracją. W zakresie kontaktów z bankami czy firmami leasingowym nastąpiła znacząca poprawa w relacjach pomiędzy tymi podmiotami. Co więcej, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z instrumentów restrukturyzacyjnych, dostosowując poziom swoich obciążeń finansowych do przewidywanych przepływów finansowych – mówi Adrian Parol.