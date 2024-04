Ibiza cierpi przez turystykę. Mieszkańcy: trzeba szybko coś z tym zrobić

Jednakże status Ibizy jako ośrodka turystycznego położonego na stosunkowo niewielkim obszarze spotęgował to zjawisko na wyspie, prowadząc do znacznie gwałtowniejszego wzrostu, w niektórych przypadkach aż do 40 lub 50 proc. tylko w ciągu ostatniego roku.

Czytaj więcej Popularne Trendy Wyspy Kanaryjskie nie chcą więcej domów wakacyjnych. Będzie zakaz budowania Ministerstwo Turystyki Wysp Kanaryjskich wzięło pod uwagę zastrzeżenia mieszkańców do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym - na wyspach ma być wprowadzony zakaz budowania obiektów przeznaczonych wyłącznie na wynajem wakacyjny. Będzie też wiele innych ograniczeń.

Większość mieszkańców wyspy mimo to nie chce się przeprowadzić na stały ląd, ponieważ na Ibizie jest praca. Bezrobocie w Ibizie, stolicy wyspy, wynosi nieco poniżej 5 proc., w porównaniu do 8 proc. w Madrycie i 19 proc. w stolicy regionu Andaluzji, Sewilli. Są jednak zdania, ze lokalne władze „muszą coś zrobić” z problemem mieszkaniowym i to szybko.



4 miliony turystów co roku

Licząca zaledwie 160 tys. mieszkańców Ibiza przyjęła w zeszłym roku prawie 4 miliony turystów, co stanowi nowy rekord, a według władz lokalnych 84 proc. jej działalności gospodarczej jest związane z turystyką. Chociaż hotele, restauracje i kluby zapewniają mnóstwo miejsc pracy, duża część mieszkań jest dostępna jedynie na wynajem krótkoterminowych.

Czytaj więcej Miejsca Hiszpanie mają dość. Władze wysp chcą utrudnić zakup nieruchomości cudzoziemcom Baleary, hiszpańskie wyspy cieszące się opinią turystycznego raju, mają kłopot z liczbą cudzoziemców kupujących tam nieruchomości. To problem na tyle duży, że władze chcą zmian w prawie: zakup nieruchomości przez cudzoziemców może zostać ograniczony.

Konserwatywny rząd regionalny Balearów, który doszedł do władzy w zeszłym roku, zdecydował się nie wprowadzać w życie ustawy mieszkaniowej zatwierdzonej przez hiszpański rząd w Madrycie, która ma na celu ograniczenie czynszów w obszarach kraju, w których gwałtownie wzrosły.