5 mld złotych czeka na zwycięzcę loterii. Od miesięcy nikt nie trafił

Ostatnie losowanie było w środę. Zwycięski liczby, których nikt nie odgadł to: 11, 62, 65, 38, 41 i Powerball 15 – przypomina CNN.

Kolejne losowanie odbędzie się w sobotni wieczór. Ewentualny zwycięzca będzie mógł wybrać nagrodę w formie płatności rocznych (przez 29 lat) lub kwotę ryczałtową szacowaną na 608,9 miliona dolarów (2,4 mld złotych). Po tym, jak w środowym losowaniu żaden los nie pasował do wszystkich sześciu liczb, główna wygrana wzrosła do 1,3 miliarda dolarów, co stanowi czwartą co do wielkości wygraną w grze Powerball. To czyni go ósmym co do wielkości jackpotem w loterii w USA, przewyższającym jackpot Mega Millions o wartości 1,13 miliarda dolarów, który został oddany w New Jersey w zeszłym tygodniu

Mimo że w środowy wieczór nie było losów, które zapewniłyby główną nagrodę, dziewięciu graczy poprawnie wytypowało pięć liczb, zdobywając nagrody o wartości 1 miliona dolarów każdy. Bilety te sprzedano w Kalifornii, Georgii, Massachusetts, Maryland, New Jersey, Południowej Karolinie i Waszyngtonie – informuje CNN.

Głowna nagroda Powerball czeka na zwycięzcę

Według Powerball była to jedna z najdłuższych serii bez zwycięzcy jackpota.