Jak Marfa urosła w siłę

Grupa rolno-przemysłowa Makfa powstała na bazie założonej w 1937 roku fabryki makaronów w Czelabińsku (za sowietów zamknięte miasto z fabykami zbrojeniowymi).

Do lat 70. XX w. była to jedyna fabryka makaronów na południowym Uralu (wydajność sięgała 30 tys. ton rocznie). W latach 90-tych po inwestycji w sprzęt firma rozpoczęła produkcję makaronów z pszenicy durum.

W 1997 roku na opakowaniach mąki do pieczenia po raz pierwszy pojawiło się słowo Makfa. Nazwa marki to skrót od „Makaronowa fabryka”.

JSC Makfa powstała w 2001 roku w wyniku połączenia fabryki makaronów w Czelabińsku i Zakładu Wyrobów Chlebowych JSC Sosnowski. Największym akcjonariuszem połączonych spółek był wówczas Michaił Jurewicz, deputowany do Dumy Państwowej.

Dziś Makfa JSC jest liderem na rynku makaronów i mąk w Rosji, a także wiodącym producentem zbóż i płatków zbożowych, jak wskazano na oficjalnej stronie internetowej firmy. Makfa to jeden z pięciu największych światowych producentów makaronów.

Do jej aktywów należy nie tylko największa produkcja makaronów, ale także największy w Rosji kompleks przemiału mąki, produkcja zbóż, własna sieć logistyczna i aktywa rolne. Zakłady produkcyjne holdingu zlokalizowane są w obwodach czelabińskim, swierdłowskim, Kraju Stawropolskim. Firma znajduje się na liście przedsiębiorstw o ​​znaczeniu systemowym rosyjskiego kompleksu rolno-przemysłowego.

Według szacunków firmy, co piąte opakowanie makaronu w Rosji produkowane jest pod marką Makfa. Około 2 miliardów rubli w 2023 roku przyniosła jej eksport produktów, które dostarcza do krajów sąsiednich, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a od ubiegłego roku – do Arabii Saudyjskiej.

Łącznie w 2023 roku firma sprzedała 146 tys. ton makaronów. Skalę tej produkcji można zmierzyć jeszcze inaczej: „Jeśli wszystkie opakowania makaronu produkowanego przez JSC Makfa rocznie złożyć w jedną linię, to jej długość wystarczy, aby okrążyć równik” – podaje firma na swojej stronie internetowej .