Wybrano nowy zarząd Poczty Polskiej. Prezes ma trudne zadanie

Sebastian Mikosz, dotychczas pełniący obowiązki prezesa spółki, a oddelegowany do tego zadania z rady nadzorczej, już na dłużej stanie za sterami państwowego operatora. Czeka go niezwykle trudne zadanie, bo firma jest w fatalnej sytuacji finansowej, co miesiąc generuje potężne straty, a przy tym boryka się z ogromny niezadowoleniem związków zawodowych. 80 proc. pracowników zarabia bowiem pensję minimalną, a na podwyżki na razie nie mają co liczyć.

Reklama

Poczta Polska ma nowy zarząd

Mikosz na razie nie zyskał wśród pracowników uznania — jego plan redukcji zatrudnienia o ponad 5 tys. etatów spotkał się w firmie z powszechną krytyką. A, jak wynika z naszych ustaleń, to dopiero początek zmian, jakie szykuje nowy sternik. Eksperci wskazują, że firma potrzebuje radykalnych kroków, aby wyciągnąć ją z obecnych tarapatów. Sam Mikosz mówi, że to nawet nie restrukturyzacja, a transformacja. Ostatnio podkreślał, iż Pocztę „trzeba wymyślić na nowo”. Chodzi m.in. o przekształcenie PP w większym stopniu w cyfrowego operatora. I taką transformacją zajmie się druga z powołanych właśnie do zarządu osób. Wiceprezesem ds. cyfrowych został Dariusz Śpiewak.

Czytaj więcej Biznes Pracownicy Poczty Polskiej wyjdą na ulicę. Chcą zablokować ostre cięcia etatów We wtorek po świętach dojdzie do protestu pocztowców. Sprzeciwiają się planowi redukcji zatrudnienia – zarząd Poczty Polskiej chce zlikwidować ponad 5 tys. etatów. Faktyczna skala cięć może być znacznie większa.

Co ciekawe, choć konkurs na nowy zarząd V wspólnej kadencji rozpisano na czterech wiceprezesów, to pozostałych nie wybrano. Jak się dowiedzieliśmy, do konkursu stanęło 40 kandydatów, ale nie obsadzono stanowisk wiceprezesów ds. finansowych, operacji i logistyki, a także sprzedaży.

Wiceprezesem PP pozostaje Andrzej Bodziony, związany z „Solidarnością” reprezentant pracowników. Dotychczas funkcję wiceszefa spółki ds. finansowych pełnił też Wojciech Krysztofik.