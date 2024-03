Kumulacja loterii czeka na zwycięski los od grudnia. Można wygrać górę pieniędzy

Zwycięskie liczby w piątkowym losowaniu to 13, 25, 50, 51 i 66, a Mega Ball wyniosła 6.

Reklama

Według Mega Millions było to 28. kolejne losowanie Mega Millions, w którym żaden los nie pasował do wszystkich sześciu liczb. Większy jackpot – z opcją gotówkową w wysokości 413,5 miliona dolarów – będzie do zgarnięcia podczas następnego losowania we wtorek, poinformował Mega Millions.

Choć w piątek nikt nie zgarnął głównej wygranej, pojedynczy los sprzedany w Nowym Jorku wytypował pięć białych liczb i wygrał nagrodę o wartości 1 miliona dolarów.

Czytaj więcej Biznes Oszałamiająca wygrana w loterii. Zwycięzca będzie bardzo bogaty Los sprzedany w stanie Michigan zgarnął główną nagrodę noworocznym głosowaniu amerykańskiej loterii Powerball. Szacowana wygrana to 842,2 miliona dolarów, czyli około 3,3 mld złotych.

Jackpot czeka na zwycięski los od grudnia 2023

Kumulacja Mega Millions nie została wylosowana od grudnia 2023 r., kiedy to dwa losy w Kalifornii podzieliły się nagrodą o wartości 394 milionów dolarów.