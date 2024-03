Stawia to pod znakiem zapytania wszystkie wcześniejsze wypowiedzi Durowa o wolności, swobodzie i braku kontroli państwowej w internecie. Godząc się na używanie Telegramu na terenie Rosji, Durow musiał się prawdopodobnie zgodzić na przestrzeganie reżimowego prawa, które zakłada m.in. kontrolę państwa nad użytkownikami sieci.

Według Durowa przychody Telegramu, który dwa lata temu wprowadził konta premium i uruchomił reklamy, wynoszą obecnie „setki milionów dolarów”. Telegram, według szacunków Durowa, może stać się rentowny, jeśli nie w 2024 roku, to w 2025.

Wcześniej gazeta RBK informowała, że Telegram może przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną w 2025 r. Dwa źródła „Financial Times” uważają, że Telegram prawdopodobnie będzie starał się o wejście na giełdę w USA, gdy firma stanie się rentowna, a warunki rynkowe będą sprzyjające. Sam Durow nie chciał rozmawiać na temat terminu i możliwego miejsca pierwszej oferty publicznej, ale zauważył, że Telegram „bada kilka opcji”.

Dyskusje na temat potencjalnej oferty publicznej Telegramu toczyły się już kilka lat temu. W 2021 roku rosyjska gazeta „Wiedomosti”, powołując się na źródła, podała, że komunikator rozpoczął przygotowania do IPO, które miało nastąpić w 2023 roku. W tamtym czasie wartość spółki wyceniano na 30–50 mld dol., a wśród możliwych miejsc debiutu eksperci wskazywali nowojorską giełdę NASDAQ i giełdę w Hongkongu.

Kim jest Paweł Durow?

To rosyjski Steve Jobs, nie tylko z racji tego, że obu łączy wegerianizm, ale też brak technicznego wykształcenia i podejście do informatyki i internetu. Durow (rocznik 1986) pochodzi z uzdolnionej rodziny. Ojciec Walerij to wybitny filolog klasyczny z Leningradu, autor wielu prac w tej dziedzinie. Matka Albina także wykładała w uniwersytecie leningradzkim.

Starszy brat Nikołaj (1980 r.) jest wybitnym matematykiem, wielokrotnym laureatem nagród rosyjskich i zagranicznych w dziedzinie matematyki i informatyki. Dwa razy był mistrzem świata studentów w programowaniu. To on od początku odpowiadał za stronę techniczną sieci społecznościowej WKontakcie, którą wymyślił Paweł.

Nie ma technicznego wykształcenia. Jest, podobnie jak ojciec, filologiem i poliglotą. Ma jednak głowę pełną idei, do których potrafi przekonywać innych ludzi. Jako dziecko był tak zdolny, że o powrocie z Turynu, gdzie przez kilka lat pracował ojciec, nie poszedł do zwykłej szkody, ale do Gimnazjum Akademickiego w St. Petersburgu, szkoły dla wybitnie uzdolnionych dzieci. Nauczył się tam m.in. czterech języków obcych.

W wieku 11 lat zainteresował się informatyką i okazał się tak dobrym samoukiem, że wiele razy włamywał się do szkolnych komputerów, m.in umieszczając na stronach zdjęcia nielubianych nauczycieli. Szkołę skończył z wyróżnieniem. Studiował filologię angielską i tłumaczenia.

Za swoje osiągnięcia naukowe i wkład w życie studenckie otrzymał specjalne stypendium FR, a potem stypendium prezydenta Rosji. Był w grupie rosyjskich studentów o najwyższym IQ i zdolnościach przywódczych. Zwyciężał w olimpiadach informatycznych i lingwistycznych. Studia skończył w wieku 20 lat otrzymując dyplom z wyróżnieniem.

Kiedy znajomy, który wrócił z USA, pokazał mu Facebook, Durow stworzył podobną sieć w Rosji, nazwał ją najpierw Student.ru, ale szybko zmienił na WKontakcie. W 2008 r liczba użytkowników WKontakcie przekroczyła 20 mln osób, nie tylko z Rosji, ale też Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu itd. W 2012 r było ich już 140 mln.

Kremlowi podpadał wiele razy. Był oskarżony o czynną napaść na policjanta (sprawę ostatecznie umorzono z braku dowodów w 2014 r). W 2015 r z Kremla popłynęły sygnały o chęci wprowadzenia zakazu korzystania z Telegramu na terenie Rosji. „Telegram nie wydawał i nie będzie wydawać prywatnych danych użytkowników i kluczy szyfrowania osobom trzecim. Mesendżer jest popularny wśród dziesiątków milionów użytkowników na dziesiątkach rynków, i groźba zablokowania na jednym czy dwóch nie wpłynie na politykę bezpieczeństwa” - pisał Durow w grudniu 2015 r.

W tym samym roku na stałe opuścił Rosję. Podróżował po świecie z grupą współpracowników, aż osiadł w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wartość majątku Durowa na koniec 2018 r „Forbes” wycenił na 1,7 mld dol.

Dwa lata temu Paweł Durow wymienił rzeczy, z których zrezygnował, gdyż negatywnie wpływają na świadomość człowieka. Jest to alkohol, mięso zwierząt, pigułki i wszelkie produkty farmaceutyczne, nikotyna i inne substancje odurzające, kawa, czarna i zielona herbata, napoje energetyzujące, fast foody, cukier, napoje gazowane; telewizja i jej odpowiedniki.

W 2018 r Paweł Durow został laureatem nagrody Związku Dziennikarzy Kazachstanu za „pryncypialne stanowisko przeciwko cenzurze i mieszaniu się państwa w swobodną korespondencję obywateli w internecie”.

W grudniu 2022 r. Durow został uznany za najbogatszego mieszkańca ZEA. Według „Forbesa”, majątek Durowa szacowany był na 15,1 mld dol. Na światowej liście miliarderów Durow zajmował 123. miejsce. Przed rosyjską wojną majątek Durowa był osiem razy mniejszy. To daje do myślenia.