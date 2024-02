UOKiK bije rekordy w karach dla przedsiębiorców. Miliard złotych w dwa lata

Nie bez powodu UOKiK w ostatnich latach budzi niemały postrach wśród przedsiębiorców. Urząd, na którego czele od 2020 roku stoi Tomasz Chróstny, zaostrzył walkę z rynkowymi praktykami, które uważa za nieuczciwe, i znacząco zwiększył wymiar kar pieniężnych.

UOKiK nakłada coraz wyższe kary na firmy w Polsce

Jak wynika z danych UOKiK, do których dotarł Business Insider Polska, w ostatnich dwóch latach łączna wartość nałożonych przez urząd kar przekroczyła miliard złotych. W 2023 roku sięgnęły one ponad 612 mln zł, a rok wcześniej wyniosły blisko 430 mln zł. W tym samym czasie do budżetu państwa wpłynęło z tytułu kar nakładanych przez UOKiK, w większości z poprzednich lat, około 311 mln zł.

Dotychczas najwyższą jednorazową sankcję finansową UOKiK nałożył w 2020 roku na Gazprom, któremu kazał zapłacić ponad 29 mld zł, rosyjski koncern jednak ostatecznie wygrał w polskich sądach.