Będzie nowy prezes Poczty Polskiej. Znane nazwisko pokieruje spółką

Sebastian Mikosz, który wcześniej był wymieniany w gronie potencjalnych prezesów państwowej firmy, został już pozytywnie zaopiniowany przez specjalną radę przy kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oceniającą potencjalnych kandydatów do zarządzania mieniem państwowym. Jego nazwisko widnieje na opublikowanej dziś liście zweryfikowanych osób, które mogą wejść do rad nadzorczych.

Sebastian Mikosz w Poczcie Polskiej

Jak ustaliliśmy, rada nadzorcza PP nie będzie jednak docelowym miejscem dla Mikosza, były prezes LOT, specjalizujący się w kierowaniu spółkami wymagającymi restrukturyzacji, ma bowiem zostać oddelegowany do zarządu molocha na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa PP. Eksperci, z którymi wcześniej rozmawialiśmy o kandydaturze Sebastiana Mikosza, podkreślają, że byłby to właściwy wybór – ma doświadczenie z firmami znajdującymi się w ostrym kryzysie, potrafi również radzić sobie ze związkami zawodowymi, a te to dziś jedno z kluczowych wyzwań stojących przed przyszłym kierownictwem Poczty. W państwowej spółce mają one ogromną siłę i przeprowadzenie niezbędnych, radykalnych zmian, które pozwolą uzdrowić firmę stojąca na krawędzi upadłości, będzie z pewnością wymagało twardej ręki.

Zmiany w Poczcie Polskiej ruszyły

Rząd już kilka dni temu wybrał nową radę nadzorczą PP. Przewodniczącym został Paweł Wojciechowski, ekonomista, były minister finansów, a w latach 2021-2022 wiceprezes Pracodawców RP. W składzie są też Jerzy Sławek, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny z Lublina (posiada jedną z pierwszych w Polsce licencji wydanych przez ministra sprawiedliwości), Magdalena Gaj, była prezes UKE, a także Mariusz Popek, były wiceprezes ZPC Otmuchów, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.