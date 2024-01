NIK skontrolowała państwowe spółki i fundacje. Firmy z grup Orlenu, PZU i KGHM z problemami

Umowy spółek Skarbu Państwa z mediami

W latach 2017-2021, czyli w okresie objętym kontrolą, wszystkie badane spółki kupowały usługi medialne, prawne i doradcze. W każdej z nich obowiązywały wewnętrzne procedury dotyczące takich zakupów, jednak umożliwiały one uzyskanie zgód korporacyjnych na odstąpienie od stosowania przyjętych procedur. Z tej możliwości skorzystano w przypadku 1/3 skontrolowanych przez NIK umów (w 30 na 92) – podała Izba.

NIK nie określiła precyzyjnie, czy spółki Skarbu Państwa wydawały pieniądze w mediach za przychylność. Podała m.in., że w przypadku wydatków na telewizje, widoczny jest spadkowy trend w wydatkach na TVN, a najwięcej skontrolowane firmy przeznaczyły na zakup usług w Telewizji Polskiej.

„Na zakup usług medialnych w ramach zawartych ponad 4,6 tys. umów skontrolowane spółki z udziałem Skarbu Państwa wydały w sumie ponad 1 mld zł – od ok. 162 mln zł w 2017 r. do ok. 282 mln zł w 2019 r.” – podano.

„W przypadku telewizji najwięcej środków firmy te przeznaczyły na zakup usług medialnych w TVP. W 2021 r. wydały na ten cel ok. 26 mln zł, niewiele mniej – ok. 24 mln zł - na usługi medialne w Polsacie. Od 2019 r. skontrolowane spółki nie kupowały takich usług w stacji TVN” - czytamy. Wydatki skontrolowanych firm na reklamę w Polsacie wyraźnie wzrosły: z 8,3 mln zł w 2017 r. do średnio 22 mln zł w latach 2018-2021.

W latach 2017-2021 skontrolowane spółki z udziałem Skarbu Państwa zawarły również: