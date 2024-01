Bogaci Chińczycy uciekają i wywożą ogromne majątki za granicę

System nazywa się Hawala i należy do najstarszych systemów przekazywania pieniędzy, a jednocześnie do najbardziej tajemniczych. Odbywa się poza oficjalną drogą bankową i nie jest rejestrowana przez instytucje finansowe.

Bankowość Hawala ma swoje korzenie na Wschodzie. W języku arabskim hawala oznacza „weksel”, „czek” lub „przekaz pieniężny”. W przeciwieństwie do banku nie jest on regulowany ani kontrolowany. To raczej sieć oparta na zaufaniu. Transakcje są przetwarzane za pośrednictwem agentów zwanych hawaladarami, którzy otrzymują pieniądze. Następnie agenci przesyłają je innym agentom za granicę – nie bezpośrednio, ale na przykład telefonicznie. W tym celu uzgadnia się kod, na przykład „kombinację cyfr lub słów”. Suma jest rozliczana przy użyciu wewnętrznych systemów księgowych. Osoby kontaktowe następnie wypłacają pieniądze w gotówce lub przelewają je na konto za granicą. Umożliwia to przesyłanie pieniędzy anonimowo i w czasie rzeczywistym. Nie ma żadnej księgowości, co utrudnia udowodnienie czegokolwiek wszystkim uczestnikom transakcji.

Według Bloomberga popyt na bankowość Hawala wzrósł wśród zamożnych Chińczyków. Zwłaszcza, że po pandemii granice międzynarodowe zostały ponownie otwarte. Z raportu francuskiego banku inwestycyjnego Natixis wynika, że w ubiegłym roku z Chin wypłynęło aż 150 miliardów dolarów za granicę.

Sieci Hawala działają globalnie. Wszędzie tam, gdzie jest dużo Chińczyków. Jak wynika z raportu brytyjskiej Narodowej Agencji Przestępczości z 2019 r., podziemne banki dysponują zasobami pieniędzy w kluczowych lokalizacjach, dzięki czemu odbiorcy mogą szybko otrzymać gotówkę w lokalnej walucie. Nie wiadomo dokładnie, jak duży jest biznes Hawala w Chinach – ale różne raporty wskazują, że jest on ogromny. Chińskie media państwowe podały, że w 2021 r. w chińskiej prowincji Gansu odkryto firmę wartą ponad 75 miliardów juanów. Pieniądze zostały rozdzielone pomiędzy pięć organizacji korzystających z ponad 8 000 rachunków bankowych w ponad 20 województwach.

Bankowość Hawala wspierają przestępcy

Według brytyjskiego Departamentu Dochodzeń Kryminalnych pieniądze na transakcje transferu Hawala w Chinach pochodzą od grup przestępczych – z handlu narkotykami i ludźmi czy przemytu papierosów. Każdy, kto korzysta z nielegalnego w Chinach systemu, musi spodziewać się kar: w przypadku złapania będzie należna co najmniej jedna trzecia kwoty przelewu. Według Bloomberga za większe kwoty grozi kara pozbawienia wolności od roku do pięciu lat.