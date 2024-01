Google ostrzega przed rosyjską aplikacją. Ma zbierać wrażliwe dane

Rosjanie wyjaśniają, że do obsługi aplikacji 2GIS niezbędny jest dostęp do mikrofonu w celu głosowego wyszukiwania zapytań. A dostęp do SMS-ów jest wymagany, aby wprowadzić automatyczny kod podczas rejestracji w aplikacji.

Czym jest 2GIS? 2GIS (DoubleGIS) to rosyjska firma IT, która opracowuje mapy cyfrowe i przewodniki po miastach w Rosji, Kazachstanie, Włoszech, Czechach, Chile, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Uzbekistanie, Kirgistanie, Białorusi, Cyprze, Azerbejdżanie i Ukrainie. Ich siedziba znajduje się w Nowosybirsku.

Według spółki, według stanu na listopad 2021 r. mapy katalogowe 2GIS zawierają 20,5 tys. miejscowości (w tym 790 miast) w 12 krajach, a ich miesięczna oglądalność przekroczyła 55 mln użytkowników. Usługa przetwarza dziennie ponad 20,5 miliona zapytań. Firma oferuje też nawigację samochodową i dla pasażerów komunikacji miejskiej, aplikację turystyczną, dla biur i biznesu i szereg innych. W lipcu 2018 firma 2GIS udostępniła aplikację na Apple Watch z mapami miast.