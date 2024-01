Miotła Tuska: nominaci PiS tracą stanowiska w JSW i Lasach Państwowych

Duże zmiany w Lasach Państwowych

Premier Donald Tusk poinformował o powierzeniu funkcji dyrektora generalnego Lasów Państwowych Witoldowi Kosowi. Stanowisko stracił Józef Kubica, dyrektor Lasów Państwowych kojarzony z Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry.

- Minister Paulina Hennig-Kloska poinformowała o podjęciu decyzji w sprawie zmian w Lasach Państwowych. Nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych będzie pan Witold Kos — znany leśnik z zachodniopomorskiego, kiedyś dyrektor regionalny — człowiek, który będzie do państwa dyspozycji, kiedy wszystkie formalności zostaną dopełnione, to jest kwestia kilku dni - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

- Oczekiwania wobec nowego szefostwa Lasów Państwowych są oczywiste i związane są przede wszystkim z wielką potrzebą autentycznej społecznej kontroli, społecznego nadzoru nad tym, co dzieje się z naszymi lasami - dodał Tusk.

Czytaj więcej Biznes Nadleśnictwo Hajnówka: leśniczówka za bezcen dla działaczy PiS Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku zmienił status prawny jednej z leśniczówek, dzięki czemu jego syn może kupić nieruchomość za 12 tys. zł – informuje onet.pl.

- Bardzo doceniam dorobek i stosunek do lasów pana Witolda Kosa — powiedział premier na konferencji prasowej. - Lasy to dobro społeczne i dobro narodowe - tak mi powiedział. Dlatego bardzo liczę na nowe szefostwo i pełne zaangażowanie w autentyczną społeczną kontrolę tego, co się dzieje z naszymi lasami - dodał Donald Tusk.

Józef Kubica był dyrektorem generalnym Lasów Państwowych od 2021 r. Zaczynał tam pracę ponad 40 lat temu jako leśniczy, następnie był inżynierem nadzoru w różnych nadleśnictwach. Wiosną 2020 r. został dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.