Nadleśnictwo Hajnówka: leśniczówka za bezcen dla działaczy PiS

Andrzej Nowak, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, zasłynął w mediach, gdy w swoim gabinecie powiesił portret Jarosława Kaczyńskiego. Jako oddany człowiek "dobrej zmiany" wie, że jego dni na tym stanowisku są policzone – pisze portal. Być może dlatego dyrektor postanowił umożliwić nabycie leśniczówki po okazyjnej cenie własnemu synowi. Rafał Nowak jest zastępcą nadleśniczego w nadleśnictwie Hajnówka, podlegającym jego ojcu.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Lasy NIK kontroluje Lasy Państwowe. Nieprawidłowości i nadużycia Najwyższa Izba Kontroli zarzuca Lasom Państwowym liczne nieprawidłowości w wydatkowaniu Funduszu Leśnego. Wnioski są zbieżne z raportem ekologów.

Leśniczówka w Białowieży pełniła rolę lokalu funkcyjnego, służąc za kancelarię. Po przejściu leśniczego do Nadleśnictwa Hajnówka Lasy Państwowe przeniosły siedzibę kancelarii i wynajęły obiekt Nowakowi. Następnie decyzją dyrekcji zmieniono status budynku z funkcyjnego na zbędny z przeznaczeniem do sprzedaży. Obiekt nie powinien zostać wystawiony na sprzedaż, jednak mimo to dyrektor generalny LP zatwierdził wniosek sprzedaży – pisze onet.pl.

W 2008 r. budynek przeszedł gruntowny remont. Jego wartość księgowa wynosi 240 tys. zł, ale dzięki wystawieniu leśniczówki na sprzedaż, jej najemca może kupić ją za 5 proc. wartości, czyli za 12 tys. zł. Co ciekawe, inne nieruchomości, które spełniały kryteria sprzedaży, otrzymały odmowną ocenę dyrektora generalnego.

To nie pierwszy przypadek, kiedy związani ze Zjednoczoną Prawicą dyrektorzy Lasów Państwowych wykupują nieruchomości za bezcen. Leśniczówka w miejscowości Dłużek przeszła na własność szefa RDLP w Olsztynie. Nieruchomość za ok. 7 tys. zł nabył Adam Roczniak — związany z Suwerenną Polską, a do niedawna radny PiS w powiecie węgorzewskim.