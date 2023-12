Rafał Brzoska: Polski biznes musi zbudować fundusz odbudowy Ukrainy

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dzisiaj jedyną szansą dla Ukrainy, co Kijów już realizuje, to zbudowanie nowej żelaznej kurtyny na linii obecnego frontu. Prezydent Zełeński wydał zalecenia, by na linii frontu tworzyć zasieki, okopy, by utrzymać tę linię frontu, bo Ukraińcy wiedzą, że agresor będzie napierał. Rosja zamierza w przyszłym roku wydać 40 proc. swojego budżetu na wojnę. To przerażająca prognoza, która może się przekształcić w odpowiednik granicy Korei Północnej i Południowej, czy Niemcy Zachodnie i NRD: ta żelazna kurtyna być może zostanie na lata. Jednak, mimo wszystko, można było usłyszeć od przedstawicieli dzisiejszej administracji deklarację, że strategicznym interesem USA jest wspieranie Ukrainy.

Czyli obawia się pan zamrożenia konfliktu?

Czy uda się go zamrozić, tego nie wiemy. Wydaje mi się jednak, że Ukraińcy za wszelką cenę będą chcieli zatrzymać to, co udało się już zdobyć. Mam nadzieję, że pakiety pomocowe zostaną przegłosowane w Kongresie, pomaga też zielone światło Rady Europejskiej dla wprowadzenia Ukrainy na ścieżkę członkostwa w UE. Podzieliłem się tą informacją w Atlantic Council i w US Chamber of Commerce: że spodziewamy się takich decyzji UE. O żelaznej kurtynie mówiłem w Atlantic Council dwa dni przed tym, nim Zełeński wydał dyspozycję betonowania linii frontu. Jeżeli rzeczywiście teza o budowaniu żelaznej kurtyny jest prawdziwa, to cały Zachód powinien wzmocnić tę wolną część Ukrainy - by ona nabrała siły, gospodarczo, militarnie, by ta kurtyna nie przesuwała się bardziej na Zachód. Bo jeżeli ona się przesunie, jeżeli Ukraina nie wytrzyma ataków Rosji, to będziemy w znacznie gorszym położeniu niż dzisiaj wszystkim nam się wydaje. Amerykanie także są pewni, że Putin nie zatrzyma się, jeżeli pokona Ukrainę.

Unia Europejska jest bardzo dobra w transformowaniu kraju kandydata, by stał się jej pełnoprawnym członkiem. My przez to przechodziliśmy Rafał Brzoska

Jeżeli przyjmujemy, że to jest podstawowe założenie tego konfliktu, to trzeba zrobić wszystko, żeby ono się nie spełniło. Dlatego Ukraina musi otrzymać wsparcie - nie tylko bieżące wojskowe, ale musi otrzymać wsparcie w odbudowie. To jest w interesie Ukrainy, ale też Polski. To jest w interesie nowego rządu, przedsiębiorców, społeczeństwa, całej UE, także USA. Musimy udzielić wsparcia, by wolna część Ukrainy zrestrukturyzowała się, zdeoligarchizowała.

UE jest bardzo dobra w transformowaniu kraju kandydata, by stał się jej pełnoprawnym członkiem. My przez to przechodziliśmy, Rumunia, która miała ogromne problemy z korupcją, przez to przeszła. Bułgaria poradziła sobie może nieco mniej wzorcowo, ale Unia ma wypracowane mechanizmy i know-how, wie jak postkomunistyczną gospodarkę kraju w Europie Środkowo-Wschodniej zmienić. KE może narzucić swoje reguły gry, które spowodują, że ten kraj będzie musiał się w przyśpieszonym tempie zmienić. Czy Ukraina znajdzie zespół, który to pociągnie? Tego nie wiemy.

Ale czy tylko USA mają wykładać pieniądze?

Amerykanie już dzisiaj rozmawiają z UE, jak podzielić się tymi wydatkami. Bruksela wprost przerzuca się argumentami z Waszyngtonem i mówi – „oczekujecie, że my przyjmiemy ich do UE, że my będziemy przeznaczać gigantyczne środki na transformację, a co z wami?”. Amerykanie odpowiadają zaś, że oni już dzisiaj wypisali czeki na dziesiątki miliardów dolarów pomocowych, które utrzymują przy życiu gospodarkę Ukrainy, i na pomoc militarną. Mam nieoparte wrażenie, że jednak UE po swojej ostatniej decyzji przyspieszy to dogadywanie się z USA.