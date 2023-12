Karuzela państwowych prezesów wyhamowała. "Ład korporacyjny sięgnął dna"

Zbliżające się święta to czas, kiedy jak co roku skupiamy się na najbliższych nam osobach. To również moment, kiedy firmy myślą o pracownikach. Blisko co czwarty Polak chciałby mieć zapewnione przez pracodawcę posiłki w pracy w ramach benefitów pozapłacowych. Pyszne.pl for business to elastyczne rozwiązanie, które idealnie wpisuje się w te oczekiwania – mówi Przemysław Biedrzycki, Country Manager Corporate Solutions w Pyszne.pl.