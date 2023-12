Czy OpenAI stworzyła technologicznego dżina? "Korporacyjna telenowela" trwa

OpenAI jest bez wątpienia spółką bardzo mocno przyciągającą uwagę inwestorów. Wszak to ona blisko rok temu dała impuls do powrotu hossy na amerykańskie i globalne giełdy. Wypuściła wtedy na rynek swój oparty na sztucznej inteligencji program ChatGPT, co rozpoczęło wśród inwestorów boom na wszystko, co jest związane z generatywną sztuczną inteligencją. Wydawałoby się więc, że władze OpenAI powinny postępować bardzo rozważnie, wiedząc, że ich działaniom bardzo uważnie przygląda się cały świat inwestorski. A jednak odegrały one coś w rodzaju „korporacyjnej telenoweli”. Najpierw zarząd zwolnił ze stanowiska prezesa Sama Altmana, założyciela OpenAI. Tłumaczył to w bardzo tajemniczy sposób „problemami z komunikacją” z nim. To wywołało oburzenie inwestorów, a Altmanowi zagwarantowało dobrą posadę w Microsofcie. Niemal cała załoga spółki zbuntowała się przeciwko decyzji zarządu i zapowiadało się na to, że też przejdzie do Microsoftu. Zarząd więc przywrócił Altmana na fotel prezesa. Przedstawiciele zarządu OpenAI wyszli na ludzi niekompetentnych i oderwanych od rynkowej rzeczywistości. Dlaczego jednak tak się ośmieszyli? Czy mieli poważny motyw, by odwoływać Altmana? Z przecieków wynika, że tym motywem było zaangażowanie spółki w projekt, który rzekomo ma potencjał, by… zniszczyć ludzkość.

Superinteligencja

Według agencji Reuters w dniach poprzedzających odwołanie Altmana część pracowników OpenAI miała zwrócić uwagę zarządu na realizowany przez spółkę program Q* (znany również jako Q-Star). Miał on być przełomem w badaniach nad sztuczną inteligencją, umożliwiających modelowi AI „przewyższyć ludzi w zadaniach najbardziej wartościowych ekonomicznie”. Na dwa dni przed odwołaniem Altmana ze stanowiska miała o tym modelu rozmawiać z pracownikami Mira Murati, ówczesna członkini zarządu, która stała się później na niecałe trzy dni p.o. prezesa OpenAI.

Co takiego przełomowego miało być w projekcie Q-Star? Jeśli przedstawimy programowi ChatGPT (lub jego bardziej zaawansowanej wersji, jaką jest GPT-4) problem matematyczny do rozwiązania, to udzieli on nam odpowiedzi, do której dojdzie, wykorzystując wielką bazę tekstów, i będzie słowo po słowie decydował, jaka może być prawidłowa odpowiedź. W trakcie tego procesu ChatGPT może generować odpowiedzi, które będą błędne lub całkowicie bezsensowne. Model Q-Star jest natomiast rzekomo zdolny do samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych. To oznacza, że reprezentuje on wyższy poziom rozwoju i można go uznać za tzw. silną sztuczną inteligencję (AGI). Taka technologia ma potencjał, by przewyższyć ludzi pod względem kreatywności, zdolności do rozwiązywania problemów czy podejmowania decyzji.

– Jeśli możesz stworzyć sztuczną inteligencję, która potrafi rozwiązać problem, którego rozwiązania nie widziała wcześniej w swoich ogromnych zbiorach danych treningowych, to jest to wielka sprawa, nawet jeśli zadanie matematyczne jest relatywnie proste. Rozwiązywanie trudniejszych zadać może być jeszcze bardziej ekscytujące – wskazuje Andrew Rogoyski, naukowiec z Uniwersytetu Surrey.