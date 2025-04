Ostrzeżenie przed autokratycznymi rządami AI

„Wzywamy unijnych decydentów i regulatorów do zresetowania i ponownego przemyślenia ich obecnego podejścia do regulowania sztucznej inteligencji w celu przeglądu nagromadzonych przepisów, które były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi nazwał hamulcem europejskiej konkurencyjności” – czytamy w „EU Economic Blueprint”.

Dokument wskazuje, że, poza zapewnieniem chipów, danych i energii, rozwój sztucznej inteligencji wymaga talentów (tych akurat w Polsce nie brakuje) oraz odpowiednich przepisów. Wedle OpenAI unijne regulacje powinny być uproszczone, aby umożliwić postęp w tej dziedzinie, a nie go hamować. „W całej Unii Europejskiej nasze narzędzia napędzają postęp” – pisze OpenAI i wylicza: przyspieszenie rozwoju ratujących życie metod leczenia, badań naukowych, poprawa edukacji, odblokowanie nowych form kreatywności i napędzanie nowej generacji start-up.

Firma Altmana nie ukrywa, że zależy jej na unijnym rynku (to np. w Niemczech jest najwięcej, nie licząc USA, programistów API tworzących w oparciu o technologię OpenAI). „Uważamy, że UE musi działać odważniej i bardziej zdecydowanie, aby zmaksymalizować możliwości AI (…). Możliwości, jakie stwarza sztuczna inteligencja, aby pobudzić produktywność i ożywić konkurencyjność gospodarczą UE, jest zbyt przekonująca, aby z niej zrezygnować. Jednocześnie sztuczna inteligencja jest zbyt potężną technologią, aby była kierowana i kształtowana przez autokratyczne rządy, które nie podzielają naszych wspólnych wartości – a to rosnące ryzyko” – alarmuje OpenAI w raporcie.

Firma zapewnia, że chce współpracować ze środowiskiem politycznym UE. Jednocześnie OpenAI zaleca wdrożenie „Planu Skalowania Mocy Obliczeniowej AI”, który zwiększy unijne możliwości obliczeniowe o co najmniej 300 proc. do 2030 r. Dostęp do chipów ma w tym wypadku kluczowe znaczenie, stąd OpenAI zaapelowało do Białego Domu, aby kraje, które zobowiążą się do demokratycznych zasad AI, mogły być znaleźć się w grupie Tier 1, w której nie obowiązują ograniczenia na dostawy półprzewodników (Polska jest w Tier 2).

Jaki plan ma OpenAI dla UE?

„Europa musi mieć dostęp do światowej klasy mocy obliczeniowej, czystej energii, rozległych i różnorodnych zbiorów danych oraz wykwalifikowanej siły roboczej. W przeszłości siła gospodarcza Europy opierała się na infrastrukturze takiej jak autostrady, fabryki i uniwersytety; w przyszłości sztucznej inteligencji będzie to dotyczyć superkomputerów, sieci światłowodowych, sieci energetycznych i centrów badawczych” – czytamy w raporcie OpenAI.