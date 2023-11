Artur Bartkiewicz. Sejmowa debata o in vitro – o czym Grzegorz Braun nie pomyślał

Grzegorz Braun ma prawo nie zgadzać się z finansowaniem procedury in vitro. Ba, ma prawo uważać ją za niemoralną. Jednak metafory, do jakich się odwołuje, wykluczają go jako kogoś, z kim można prowadzić jakąkolwiek debatę.