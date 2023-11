Comarch pozostaje w rodzinnych rękach

Podczas poniedziałkowej konferencji wynikowej Comarchu wiele pytań dotyczyło przyszłości firmy w kontekście

choroby jej założyciela i największego akcjonariusza Janusza Filipiaka.

– Pan profesor jest nieobecny w sposób długotrwały. Działalność Comarchu odbywa się jednak w sposób niezakłócony – zadeklarował wiceprezes spółki Konrad Tarański.

Kto pokieruje grupą

Comarch podkreśla, że funkcję prezesa obecnie sprawuje osoba związana z firmą już od dłuższego czasu: Anna Pruska (córka Filipiaka), którą rada nadzorcza oddelegowała do zajmowania tego stanowiska. Początkowo dotyczyło to okresu jednego miesiąca, czyli do 2 listopada 2023 r., a następnie przedłużono ten okres do 2 stycznia 2024 r. Co będzie dalej?