Co trzeci przedsiębiorca ma ponad 50 lat. Na emeryturze firmę częściej zakładają kobiety

W Polsce osoby po 50. roku życia są bardziej skłonne do zakładania własnych firm niż ich rówieśnicy z większości innych krajów UE. Wyższy w Polsce (23 proc.) niż w UE (18 proc.) udział samozatrudnionych wśród aktywnych zawodowo w grupie osób 50+ jest zjawiskiem korzystnym ze względu na starzenie się społeczeństwa polskiego – uważają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy zaprezentowali raport "Przedsiębiorcy 50+". Podali w nim dane statystyczne oraz wyniki badania ankietowego wśród osób, które mają 50 lat i prowadzą działalność gospodarczą.

W porównaniu do innych krajów więcej jest samozatrudnionych niż przedsiębiorców zatrudniających pracowników. W Polsce pracowników ma co piąta osoba 50+ prowadząca działalność gospodarczą, a średnio w Unii – co trzecia.

Co ciekawe, im starsi są ludzie aktywni zawodowo, tym więcej jest wśród nich przedsiębiorców. Tak jak wśród aktywnych zawodowo 50+ jest to 23 proc,

to już wśród pracujących osób 75+ - aż 44 proc. Większość z prowadzących działalność gospodarczą w wieku emerytalnym ma wyższe lub średnie wykształcenie. Rzadko (16 proc.) zdarzają się osoby z zasadniczym lub podstawowym.

Pięćdziesięciolatkowie najczęściej działają w handlu i budownictwie

Z danych ZUS wynika, że pod koniec maja 854 tys. aktywnych płatników ubezpieczenia zdrowotnego - czyli przedsiębiorców - miało skończonych 50 lat. Stanowili oni około jedną trzecią wszystkich płatników składek. Najwięcej prowadziło działalność handlową, działało w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz w branży budowlanej.