Mikrofirmy mają już niemal 5 mld zł złych długów

Handel w złej kondycji

Indywidualny rekord zadłużenia należy do przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, który prowadzi działalność transportowo-magazynową. Ma on do oddania 7,3 mln zł, z czego blisko 1/3 to zaległości wobec sieci stacji paliw. W ujęciu sektorowym, w najgorszej sytuacji są mikrofirmy z branży handlowej, które mają blisko 1,3 mld zł długów, następnie transportowej – 798 mln zł i budowlanej – 775 mln zł – wynika z danych KRD.

– Nasze niedawne badanie „Barometr wydatków firmowych” pokazuje, że co 5. mikrofirma handlowa źle ocenia swoją kondycję biznesową. To najwięcej negatywnych wskazań spośród wszystkich badanych branż - wyjaśnia Emanuel Nowak, ekspert NFG. - Za negatywnymi ocenami stoi m.in. malejąca konsumpcja i wysokie koszty działalności, bardzo długie terminy płatności na fakturach, zatory płatnicze i wzajemne zadłużenie w tej branży. To wyraźnie nadwyręża płynność finansową najmniejszych firm działających w handlu – dodaje.

Długi już sprzedane

Największe zadłużenie na kwotę 2,27 mld zł, mikroprzedsiębiorcy mają wobec funduszy sekurytyzacyjnych, które odkupiły długi od pierwotnych wierzycieli (głównie od banków, operatorów telefonicznych i towarzystw ubezpieczeniowych). Drugim największym wierzycielem JDG-ów jest sektor finansowy (banki, firmy leasingowe) - to 1,1 mld zł. Wobec innych firm branży handlowej dług małego biznesu wynosi 485,7 mln zł, wobec agencji reklamowych – 279,6 mln zł, a firm przetwórstwa przemysłowego – 128 mln zł.

Jak pokazuje badanie „Przeterminowanie faktur w polskich przedsiębiorstwach”, przeprowadzone na zlecenie Kaczmarski Inkasso w styczniu 2023 r., wśród firm sektora MŚP, co piąta z nich płaci z poślizgiem, bo nie dostaje pieniędzy od kontrahentów. Dla 68 proc. podmiotów zatory płatnicze są barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa czekają na zapłatę średnio 22 dni od upływu terminu wskazanego na fakturze.