Polska firma Press Glass, która od siedmiu lat produkuje szyby w USA, chce wybudować nowy zakład produkcyjny w Ridgeway w stanie Wirginia. Zainwestuje 155 mln dolarów i utworzy ponad 330 nowych miejsc pracy.

Press Glass to największy europejski producent szyb dla budownictwa rozwijający działalność w Stanach Zjednoczonych. Na rynku amerykańskim firma działa od 2017 r., w którym przejęła amerykańską spółkę Glass Dynamics w Karolinie Północnej. W trzy lata później uruchomiła fabrykę w Wirginii. Produkowane przez Press Glass szyby mają coraz więcej amerykańskich odbiorców. Są montowane w biurowcach, budynkach mieszkalnych, bibliotekach, muzeach, hotelach czy na lotniskach. Wykorzystano je m.in. na nowojorskim Manhattanie, w tym na fasadzie jednego z najwyższych budynków w Nowym Jorku, 125 Greenwich Street, położonego obok One World Trade Center.

Po rozbudowie fabryka Press Glass w Ridgeway ma być jednym z największych i najbardziej zautomatyzowanych zakładów zajmujących się przetwarzaniem szkła do budownictwa w USA. - Pomoże to regionowi w dalszym ożywieniu gospodarczym – zapowiedział gubernator stanu Wirginia Glenn Youngkin podczas konferencji z udziałem władz stanowych i lokalnych, na której ogłoszono plany inwestycyjne polskiej spółki. - Press Glass zainwestował już 100 mln dolarów, a do końca 2024 roku zamierzamy zainwestować łącznie ponad 250 mln – deklaruje właściciel i prezes zarządu Press Glass Holding Arkadiusz Muś.

Press Glass, prócz fabryk w Polsce i USA, ma swoje zakłady w Wielkiej Brytanii, Chorwacji i na Litwie. W Warszawie dostarczał szyby m.in. do takich inwestycji jak biurowce: Q22, Gdański Business Center, North Gate, ponadto Hotel Intercontinental czy apartamentowiec Złota 44.