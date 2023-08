Spór Bruksela kontra polski rząd o prezesa UKE. Ciąg dalszy nastąpi?

Przypomnijmy, że za sprawą tzw. wrzutki do jednej z ustaw antycovidowych stanowisko prezesa UKE stracił w maju 2020 r. Marcin Cichy, wcześniej wieloletni pracownik UKE za kierownictwa Anny Streżyńskiej. Wanda Buk, ówczesna wiceminister cyfryzacji (dziś wiceprezes PGE), tłumaczyła, że prezes UKE musi być powołany w sposób przewidziany w europejskim kodeksie łączności elektronicznej, aby nie można było podważać jego decyzji. Wydaje się jednak, że za skróconą kadencją Cichego stały zarówno względy charakterologiczne, jak i spory kompetencyjne – w tym o to, kto może określić zasady budowy newralgicznej sieci komórkowej 5G.

EKŁE do tej pory nie został wdrożony do prawa polskiego. Skutek zmian w prawie jest taki, że prezes UKE wybierany jest w konkursie prowadzonym przez kancelarię premiera. Szef rządu wskazuje zwycięzcę, a zatwierdza go Sejm i nie liczy się głos Senatu, gdzie partia rządząca nie ma większości.

KE stanęła w obronie Cichego. Uważa, że zgodnie z przepisami UE warunki, które mogą prowadzić do wcześniejszego odwołania prezesa krajowego organu regulacyjnego, muszą zostać określone przed rozpoczęciem kadencji. „Jest to ważne zabezpieczenie gwarantujące niezależność krajowego organu regulacyjnego od nacisków politycznych” – pisano.

Jaki byłby skutek ewentualnej wygranej KE w TSUE – trudno powiedzieć. Następca Cichego, Jacek Oko, wydał już wiele decyzji. Zgodził się, by TVP – później niż inne stacje – zmieniła technologię nadawania, wydał telekomom rezerwacje częstotliwości za setki milionów złotych i ogłosił aukcję 5G, w której startują Play, Plus, Orange i T-Mobile.