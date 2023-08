Dwie czerwone lampki stanu zdrowia światowych firm

Duński armator AP Moller-Maersk obniżył swe oszacowanie tegorocznego handlu kontenerowego, bo firmy zmniejszają zapasy, a wyższe stopy procentowe i ryzyko recesji w Europie i USA hamują globalny wzrost gospodarczy. Ten jeden z największych na świecie armatorów w transporcie kontenerowym spodziewa się, że ten transport zmaleje o 4 proc. Wcześniej spodziewał się spadku najwyżej o 2,5 proc. Maersk kontroluje jedną szóstą handlu kontenerowego na świecie, przewozi towary dla detalistów i dla dużych firm, m.in. dla Walmarta, Nike i Unilevera.

WPP to z kolei największa na świecie grupa reklamowa. Ogłosiła, że klienci z firm technologicznych w USA zmniejszyli wydatki w II kwartale, co dla prezesa Marka Reada było zaskoczeniem. — Wydatki nabiorą tempa po pewnym czasie, ale myślę, że będziemy podenerwowani do końca roku, bo nie możemy się zorientować, kiedy do tego dojdzie — powiedział Reuterowi.

Mniejsze wydatki skłoniły WPP, by pójść za przykładem konkurencyjnej firmy Interpublic — która w lipcu również wytknęła klientom technologicznym cięcie budżetów na marketing — i obniżyła prognozę wzrostu w tym roku do 1,5-3 proc. z 3,5 proc. Zupełnie inaczej było w lutym, kiedy WPP, właścicielka takich agencji jak Ogilvy, Grey and GroupM przewidywała, że jej klienci będą wydawać na marketing przez cały okres mniejszego tempa, aby napędzać sprzedaż i uzasadniać podwyżki cen.

Analitycy uważają, że najnowsze wiadomości świadczą o tym, iż firmy stały się bardziej ostrożne, bo mają do czynienia z wyższymi kosztami kredytów, a konsumenci też ograniczają swe budżety, bo rosną koszty utrzymania. Wydatki na marketing są często zmniejszane jako pierwsze, gdy firmy obawiają się o swe zasoby gotówki. — Korporacje zajmują wyczekującą postawę, gdy idzie o szastanie gotówką i rezygnowanie z marży w czasie, gdy bardzo trudno określić popyt — stwierdziła Sophie Lund-Yates, analityk rynku akcji w Hargreaves Lansdown.